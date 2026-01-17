כוחות צוות הקרב של חטיבת ירושלים (16) בפיקוד אוגדה 252, פעלו במהלך החודש האחרון מזרחית לקו הצהוב בצפון רצועת עזה וכעת השלימו את משימתם במרחב. את כוחות החטיבה יחליפו כוחות חטיבת אלכסנדרוני (3).
במהלך פעילותם, כוחות החטיבה בשיתוף עם לוחמי יהל"ם השמידו מאות תשתיות טרור מעל ומתחת לקרקע, ביניהם: אמצעי לחימה, פירים ותוואיים תת-קרקעיים שהיו בשימוש ארגוני הטרור ברצועה.
בנוסף, הכוחות חיסלו עשרות מחבלים אשר היוו איום מיידי.
כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
יגמרו פעם המנהרות במרחב ??? כל שבוע הורסים זה כבר שנתיים לא ייגמר לעולם !18:47 17.01.2026
