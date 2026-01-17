מזג האוויר המבלבל של החורף הישראלי מכה שוב: לאחר יום של טיולים תחת שמש אביבית, השירות המטאורולוגי מעדכן הערב כי המערכת הבאה כבר כאן. לפי התחזית, "מזג האוויר השמשי והנוח ששרר היום יתחלף בשעות הלילה למזג אוויר חורפי וגשום, תחילה בצפון ולקראת בוקר גם במרכז הארץ".
השיא צפוי להגיע מחר (ראשון) בשעות המוקדמות, כאשר עיקר המערכת תתמקד באזור מישור החוף המרכזי והשפלה. בשירות מציינים כי "בשעות הבוקר של יום א׳ הגשם יתחזק וירד בעוצמה חזקה עד לשעות הצהרים לפחות, כאשר מוקד הגשם יהיה מאזור השרון, גוש דן והשפלה ועד לאזור אשדוד".
חשש מהצפות בלכיש ושיטפונות בנחלי יהודה
אחד המוקדים המדאיגים ביותר במערכת הנוכחית הוא אזור לכיש, שרק לפני ימים אחדים ספג כמויות משקעים חריגות. על פי התחזית, "באזור לכיש צפויים לרדת כ-60-80 מ״מ של גשם במספר שעות בלבד". אמנם מדובר בכמות פחותה מזו שירדה בשבוע שעבר ("לעומת 150 מ״מ שירדו באזור זה בסערה שפקדה אותנו ביום ג׳"), אך הקרקע הרוויה מגבירה את הסכנה באופן משמעותי: "יש צפי להצפות באזור זה ולזרימות עזות בנחלים שורק ולכיש ויובליהם".
לא רק מישור החוף בסכנה; גם תושבי ההר והמדבר צריכים להיערך ליום סוער במיוחד. בשירות המטאורולוגי מדגישים כי "הגשם הרב יגרום מחר גם לשיטפונות, ונחלים רבים באזור המרכז צפויים לזרום במהלך יום א׳". האזורים שבהם קיים חשש ממשי לשיטפונות הם "בשומרון ובאזור בנימין, באזור ירושלים ויהודה, בשפלת יהודה ומדבר יהודה".
הנחיות בטיחות
בשל המורכבות של מזג האוויר והסכנה בנחלים, גורמי המקצוע קוראים לציבור לנהוג באחריות: "יש להישמע להנחיות גורמי ההצלה והחירום ולהתרחק ממוקדי מים זורמים".
המערכת צפויה להיות קצרה יחסית אך להתפשט דרומה במהלך המחר. "בראשון בערב יגיע הגשם גם לצפון הנגב ורק ביום שני מערכת הגשם תחלוף מאיתנו כמעט לחלוטין", נמסר מהשירות המטאורולוגי.
