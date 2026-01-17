באופן חריג. לשכת ראש הממשלה תקפה היום את החלטת הנשיא דונלד טראמפ, לאחר הפרסום בעניין חברי הוועדה שיפקחו על עזה.
בהודעה נמסר: "ההכרזה על הרכב הועד המנהל של עזה, שכפוף לוועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה. ראש הממשלה הנחה את שר החוץ לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארה"ב".
נזכיר כי נתניהו החליט שחברי מועצת השלום יהיו: טראמפ, רוביו, ויטקוף, קושנר, טוני בלייר, המיליארדר האמריקני-יהודי מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה, רוברט גבריאל, סגן היועץ לביטחון לאומי של ארה"ב.
חברי גוף הביניים – "המועצה המבצעת": ויטקוף, קושנר, שר החוץ של טורקיה הקאן פידאן, הבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי, ראש המודיעין המצרי חסן רשאד, טוני בלייר, המיליארדר מארק רואן השרה האמירתית רים אל-האשימי, שר החוץ וההגנה לשעבר של בולגריה ניקולאי מלאדנוב, שכיהן גם כשליח האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכון,
איש העסקים הישראלי-קפריסאי יקיר גבאי, המתמחה בנדל״ן, טכנולוגיה והשקעות בינלאומיות, נציגת האו"ם סיגריד קאג.
ישראל כבר הודיעה בעבר לא מעט פעמים, שהיא לא תהיה מוכנה שחיילים טורקיים יפקחו על רצועת עזה.
אתר חלאות
מכ' רעל, נתניהו לא נגד "טראמפ" . ממשלת ישראל נגד חלק מהמשתתפים.18:22 17.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
"תוקף"
"תוקף"
נותן מצג שווא לציונות הדתית. כישלון מדהים, קולוסאלי, של הקואליציה הזו. עכשיו לא רק "חמאס הוא נכס" על הגבול, אלא מדינות של האחים המוסלמים. מה נעשה עם חמאס יירה? נירה...
נותן מצג שווא לציונות הדתית. כישלון מדהים, קולוסאלי, של הקואליציה הזו. עכשיו לא רק "חמאס הוא נכס" על הגבול, אלא מדינות של האחים המוסלמים. מה נעשה עם חמאס יירה? נירה חזרה תוך סכנת פגיעה בטורקים/קטארים? אם הקואליציה הזו היתה עובדת לטובת המדינה באותה עוצמה שהיא עובדת להחריב את המדינה - עוד היה פה גן עדן. ארורה הקואליציה וארורים בוחריה.המשך 18:34 17.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
האמת
זאת ממשלה בעיקר כושלת שבורחת מאחריות! הרבה מאוד תאונות,פשע,יוקר מחייה,כפייה דתית,השתמטות וכו וכו.18:28 17.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
