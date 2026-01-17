ההברחות הרבות בגבול מצרים ממשיכות. דובר צה"ל מסר היום כי כוחות צה"ל סיכלו שני רחפנים בזמן ניסיון הברחה של אמצעי לחימה בגבול המערבי.
על פי הודעתו, תצפיתניות צה"ל ומערך הבקרה האווירי זיהו אמש (שישי) שני רחפנים שחצו ממערב לשטח מדינת ישראל בניסיון להבריח אמצעי לחימה.
לאחר הזיהוי, כוחות צה"ל מחטיבת פארן, הגיעו למרחב וסיכלו את שני הרחפנים שנשאו יחד שישה כלי נשק מסוג M-16. אמצעי הלחימה שאותרו הועברו להמשך טיפול כוחות הביטחון.
מה "אירוע בטחוני חמור"? זה הבט"ש, אידיוטים. זה מה שהם אמורים לעשות שם.18:07 17.01.2026
