נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לא תקף גם בסוף השבוע הזה באיראן. טראמפ כזכור בודה לאיראן על כך שהיא ביטלה הוצאות להורג – בתגובה, איראן תקפה את טראמפ.

"אני מכבד מאוד את העובדה שכל ההוצאות להורג שתוכננו לאתמול (יותר מ-800) בוטלו בידי הנהגת איראן. תודה לכם!", כתב טראמפ ברשת TRUTH.

בתוך כך המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי תקף בחריפות את נשיא ארה"ב: "אנחנו רואים בנשיא ארה"ב אשם בנפגעים, בנזקים ובהשמצות נגד העם האיראני. זו הייתה מזימה אמריקנית, זה היה ברור. האמריקנים תכננו, פעלו והשקיעו בכך. המטרה של ארה"ב – את זה אני אומר באופן חד וברור, מתוך ניסיון של שנים ברפובליקה האסלאמית היא לבלוע את איראן".