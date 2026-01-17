נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לא תקף גם בסוף השבוע הזה באיראן. טראמפ כזכור בודה לאיראן על כך שהיא ביטלה הוצאות להורג – בתגובה, איראן תקפה את טראמפ.
"אני מכבד מאוד את העובדה שכל ההוצאות להורג שתוכננו לאתמול (יותר מ-800) בוטלו בידי הנהגת איראן. תודה לכם!", כתב טראמפ ברשת TRUTH.
בתוך כך המנהיג העליון של איראן עלי ח'אמנאי תקף בחריפות את נשיא ארה"ב: "אנחנו רואים בנשיא ארה"ב אשם בנפגעים, בנזקים ובהשמצות נגד העם האיראני. זו הייתה מזימה אמריקנית, זה היה ברור. האמריקנים תכננו, פעלו והשקיעו בכך. המטרה של ארה"ב – את זה אני אומר באופן חד וברור, מתוך ניסיון של שנים ברפובליקה האסלאמית היא לבלוע את איראן".
עוד הוא טען: "מדינה בעלת מאפיינים כאלה, מיקום גיאוגרפי רגיש כזה, עם התקדמות מדעית וטכנולוגית בתחומים שונים, היא בלתי נסבלת עבור האמריקנים. הייחוד של המזימה הזו היה שנשיא ארה"ב עצמו נכנס אליה באופן אישי: הוא דיבר, הביע עמדות, איים, עודד את מחוללי המזימה, והעביר להם מסרים של המשך פעולה ותמיכה, כולל הבטחות לתמיכה צבאית. כלומר, נשיא ארה"ב עצמו היה חלק מהמזימה".
