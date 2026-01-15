התפשטות החצבת בישראל: משרד הבריאות מעדכן הערב (חמישי) על חולה חצבת שנסע בתחבורה ציבורית.
מדובר בחולה שנסע בתחבורה ציבורית ביום שלישי השבוע, בתאריך 13 בינואר בשעות 11:30 עד 12:20, בקו 92, מתחנת "גן ורשה" בבני ברק לתחנת "רכבת קלה שחם" בפתח תקווה.
מאחר ומדובר במחלה מדבקת מאוד, מבקש משרד הבריאות מאנשים ששהו במקומות ובשעה שצוינו מעלה, לוודא שהם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות. ניתן להתעדכן בסטטוס החיסוני באמצעות האתר האישי הממשלתי דרך פנקס החיסונים הדיגיטלי.
ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*) על מנת לברר את הצורך בקבלת חיסון.
