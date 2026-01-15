צה"ל ממשיך להגן על הגבול הדרומי באזור עזה ונאבק במחבלים מדי יום: מוקדם יותר היום (חמישי), כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.
מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. גם אתמול, במספר אירועים שונים בדרום ובצפון רצועת עזה, כוחות צה"ל חיסלו מספר מחבלים נוספים שחצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר הכוחות הפרוסים במרחב באופן שהיווה עליהם איום מיידי.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.
