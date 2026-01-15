העצרת של המשפחות השכולות והמילואמניקים למען הגיוס יצאה לדרך. נפתלי בנט וראש האופוזיציה יאיר לפיד כבר הגיעו למקום. גם חבר הכנסת ממפלגת הציונות הדתית הצטרף למחאה

המחאה למען הגיוס: הערב (חמישי) יצאה לדרך הצעדה של המילואמניקים והמשפחות השכולות מגשר המיתרים בירושלים עד לכנסת, בדרישה להוקיר את תרומתם וגם לגייס את המגזר החרדי. יאיר לפיד, נפתלי בנט וגם חבר הכנסת מהקואליציה, משה סלומון, ממפלגת "הציונות הדתית", הצטרף לצעדה.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר: "אני בא עכשיו ישירות מוועדת חוץ וביטחון, ששם יושבים החרדים ואומרים 'השתמטות, השתמטות, השתמטות, השתמטות'. ואנחנו צועקים עליהם בחזרה 'גיוס לצה"ל'".

עוד אמר לפיד: "חסרים אלפי לוחמים לצה"ל, והאנשים שנמצאים פה מאחוריי עשו 300 ו-400 ו-500 ימי מילואים כדי להגן על עם ישראל, והם יושבים בכנסת ישראל ואומרים 'להשתמט'. על זה באנו הנה. ואנחנו לא נוותר להם, והחוק הזה לא יעבור, ו'יש עתיד' תדאג שהוא לא יעבור."

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (ראש האופוזיציה יאיר לפיד בעצרת בירושלים)

גם ראש הממשלה לשעבר והפוליטיקאי נפתלי בנט הצטרף ואמר: "באתי לכאן היום כאזרח ישראלי, כאבא לילד שמשרת עכשיו ביחידה קרבית, כבן לציבור הדתי לאומי המפואר שמשלב תורה וצבא, וכחבר אישי של כמה מהמשפחות השכולות שכיבדו אותי בזכות לעמוד היום לצידן. המשפחות האלה איבדו את היקר להן מכל, והן מבקשות מכולנו להצטרף אליהן בדרישה שאין ערכית וצודקת ממנה: גיוס לכולם. המאבק שלכן הוא המאבק של כולנו. חובת הגיוס היא לא עניין פוליטי, היא עניין של בטחון ישראל ועתיד המדינה. עם ישראל חי!".