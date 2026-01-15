מינוי חדש בערוץ 14: תמיר שנייד, שמשמש כפאנליסט בתכניות האקטואליה של הערוץ מצטרף למערכת החדשות בתפקיד כתב לעניינים מיוחדים.
שנייד, בוגר תואר ראשון בפוליטיקה ותקשורת מהמרכז האקדמי הרב תחומי בירושלים עבד בעבר בעיריית ירושלים, בדוברות הכנסת, וכעצמאי עסק ביצירת תוכן וייעוץ תקשורת.
כעת הוא עוזב רשמית את עולם הדוברות וייעוץ התקשורת ויעבוד כעיתונאי במערכת החדשות של ערוץ 14.
מוקדם יותר אתר ערוץ 14 הודיע גם על מינוי חדש לדסק הפוליטי. העיתונאי והפרשן הפוליטי הבכיר מתי טוכפלד מצטרף לאתר C14 וישמש כראש הדסק הפוליטי.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
לשם גבי
מינויים מוצלחים לאומיים וציוניים15:55 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לשם גבי
מינויים מוצלחים לאומיים וציוניים15:55 15.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר