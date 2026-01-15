חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 15.01.2026 / 15:42

אחרי הפרסום על מינוי חדש בדסק הפוליטי באתר של ערוץ 14, כעת נודע כי כי הערוץ גייס לשורותיו פאנליסט שמופיע בו לא מעט לתפקיד "כתב לעניינים מיוחדים". כל הפרטים

מינוי חדש בערוץ 14: תמיר שנייד, שמשמש כפאנליסט בתכניות האקטואליה של הערוץ מצטרף למערכת החדשות בתפקיד כתב לעניינים מיוחדים. שנייד, בוגר תואר ראשון בפוליטיקה ותקשורת מהמרכז האקדמי הרב תחומי בירושלים עבד בעבר בעיריית ירושלים, בדוברות הכנסת, וכעצמאי עסק ביצירת תוכן וייעוץ תקשורת. כעת הוא עוזב רשמית את עולם הדוברות וייעוץ התקשורת ויעבוד כעיתונאי במערכת החדשות של ערוץ 14. מוקדם יותר אתר ערוץ 14 הודיע גם על מינוי חדש לדסק הפוליטי. העיתונאי והפרשן הפוליטי הבכיר מתי טוכפלד מצטרף לאתר C14 וישמש כראש הדסק הפוליטי. עוד באותו נושא הפרשן הבכיר של מעריב מצטרף לערוץ 14 11:45 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

תגיות: מינוי, ערוץ 14, תחקירים