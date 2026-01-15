אחרי הדרמה בדרבי והעליות של שאר הגדולות, התקיימה הגרלה רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. מול מי בית"ר ואת מי יפגשו מכבי חיפה ומכבי ת"א?

אחרי הדרמה בדרבי והעליות של שאר הגדולות, היום (חמישי) התקיימה הגרלה רבע גמר גביע המדינה בכדורגל. בהגרלה נקבע כי לא יהיה מפגש בין הגדולות מה שיכול לספק לנו חצי גמר מהסרטים. המשחק השמיני בשמינית הגמר ישוחק הערב.

ההגרלה המלאה של רבע הגמר בגביע המדינה

מכבי חיפה – כפר קאסם / כפר סבא

מכבי בני ריינה – הפועל באר שבע

בית"ר ירושלים – בני יהודה

מכבי יפו – מכבי תל אביב

אמש התקיימו שלושה משחקים בגביע המדינה הדרמה המרכזית הייתה בדרבי התל אביבי. אחרי 120 דקות הלכו הקבוצות לדו קרב פנדלים, הפועל בעטה ראשונה. כהן, צ'יקו, לויזו ומחמיד הבקיעו; מדמון, סיסוקו, אבו פרחי השוו. ואז קמארה בעט והבעיטה נהדפה על ידי השוער צור. רוטמן הבועט החמישי של הפועל נעצר גם הוא על ידי השוער הצהוב מליקה ואיתמר נוי השווה. הבועט השישי של הפועל – אלחוגי בעט לשמיים, ובן חמו כבש והעלה את הצהובים לרבע הגמר.

לפני כן מכבי חיפה התארחה באיצטדיון רמת גן אצל הפועל רעננה מתחתית הליגה הלאומית. גיא מלמד העלה את הירוקים לרבע הגמר בשער בנגיחה מקרן בדקה ה-90. חיפה עלתה בהרכב חסר ושילבה צעירים רבים בדרך לרבע הגמר. בית"ר ירושלים נצחה בקלות את הפועל קרית שמונה משערים של לוי ומוזי. ירדן שועה ניצל מכרטיס אדום אחרי עבירה גסה שהשופט לא ראה.