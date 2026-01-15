חגי לובר בפוסט מצמרר לקראת חתונתה של אביה, אלמנתו של בנו: "גבוה גבוה מעל ליבנו שנקרע, אתה מרחף, ולוחש בקול ברור וצלול, "מזל טוב לך אשתי".

האב השכול חגי לובר כתב היום (חמישי) פוסט מצמרר לקראת חתונתה של אביה לובר ,אלמנתו של בנו אלישע עם יהושע גילביץ שתתקים היום: "גבוה גבוה מעל דמעותינו ומעל ליבנו שנקרע, אתה מרחף, ומחייך חיוך חרישי, ולוחש בקול ברור וצלול, "מזל טוב לך אשתי".

הפוסט המלא: "היום בחתונת אשתך. ונתרחץ ונתקשט, ונלבש אותו בגד חגיגי. וניסע כמו אז, כל המשפחה, לחתונה. וניכנס לאולם מוכר ערוך בפרחים. ונלחץ שוב ידיים למכרים ולזרים, ונאמר, בשגרת לשון, "מזל טוב" מאה פעמים. ונעמוד שנית ליד כיסא הכלה. ונשיר בעל פה אותו שיר כיסופים, כשראשה, העטור במטפחת לבנה, יתעטף בהינומה".

"ובחופה ינוגן אותו ניגון. ואותו סיבוב תסובב הכלה. ושוב "הרי את מקודשת". וטבעת תתווסף על אצבעה. והכוס תישבר, בהתאמה לליבנו, ויחד עם בננו שבחופת שמיים ננגן 'אם אשכחך ירושלים' והכול חדש והכול כמו שהיה. ושמחה גדולה. וירושלים נבנית, ואיתה משפחה חדשה. ויש בעל לאלמנה. ואב ליתומים. ותקומה לאומה. וגבוה גבוה מעל דמעותינו ומעל ליבנו שנקרע, אתה מרחף, ומחייך חיוך חרישי, ולוחש בקול ברור וצלול, "מזל טוב לך אשתי".