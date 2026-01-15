כוחות צה"ל מחטיבת יהודה הרסו את בית המחבל שביצע את הפיגוע המשולב בצומת הגוש בו נרצח אהרון כהן ז"ל ונפצעו אזרחים נוספים

במהלך הלילה (ה'), כוחות צה"ל פעלו בחברון שבחטיבת יהודה להריסת ביתו של המחבל עמראן אל-אטרש.

המחבל יחד עם מחבל נוסף, ביצע את פיגוע הדריסה והדקירה ב-18 בנובמבר 2025 בצומת הגוש בו נרצח אהרון כהן ז"ל ונפצעו שלושה אזרחים נוספים.

אהרון הי"ד היה מוותיקי העיר, ואלמן של מרים ז"ל. הוא הותיר אחריו 6 ילדים – שלומי כהן, אבישג בק, הודיה כהן, יוסף כהן, חביבה אטיאס, וליטל כהן גריידי – וכן מספר נכדים.

"בשעות הצהרים, בפיגוע טרור אכזרי בצומת גוש עציון, נרצח בידי בני עוולה אהרון כהן הי"ד, תושב קרית ארבע חברון" נאמר בהודעת האבל של המועצה. "אהרון, חבר יקר ואהוב, אב לשישה ילדים וסבא לנכדים רבים, שהעמיקו שורשים כאן, בעיר האבות. אהרון ומשפחתו הינם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו מזה עשרות שנים. לאורך שנים רבות, היינו יחד בקשר אישי וקרוב. פעמים רבות שוחחנו והיה בינינו קשר מיוחד".

"הפיגוע היום בצומת הגוש הינו המשך לפיגוע שהתרחש לפני מספר חודשים בו נרצח תושב הקריה שליו זבולוני הי"ד" הוסיפו. "הטרור ממשיך להכות – מדינת ישראל צריכה להגיב ביד קשה ונחושה – להכיר בחבלי יהודה ושומרון, להכות בטרור, ולהרחיב את גבולות עיר האבות וביסוסה כבירת יהודה".