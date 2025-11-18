הותר לפרסום כי אהרון כהן, בן 71 מקרית ארבע, הוא הנרצח בפיגוע הדקירה והדריסה בצומת גוש עציון. כהן הי"ד הותיר אחריו 6 ילדים ומספר נכדים

הותר לפרסום כי אהרון כהן, תושב קרית ארבע בן 71, הוא הנרצח בפיגוע הדקירה והדריסה שהתרחש מוקדם יותר היום (שלישי) בצומת גוש עציון, בו נפצעו גם 3 בני אדם נוספים. הלווייתו תתקיים הערב בשעה 21:00, כשהיא תצא מבית ההספדים באזור תעשיה א' לבית העלמין העתיק בחברון.

אהרון הי"ד היה מוותיקי העיר, ואלמן של מרים ז"ל. הוא הותיר אחריו 6 ילדים – שלומי כהן, אבישג בק, הודיה כהן, יוסף כהן, חביבה אטיאס, וליטל כהן גריידי – וכן מספר נכדים.

"בשעות הצהרים, בפיגוע טרור אכזרי בצומת גוש עציון, נרצח בידי בני עוולה אהרון כהן הי"ד, תושב קרית ארבע חברון" נאמר בהודעת האבל של המועצה. "אהרון, חבר יקר ואהוב, אב לשישה ילדים וסבא לנכדים רבים, שהעמיקו שורשים כאן, בעיר האבות. אהרון ומשפחתו הינם חלק בלתי נפרד מהקהילה שלנו מזה עשרות שנים. לאורך שנים רבות, היינו יחד בקשר אישי וקרוב. פעמים רבות שוחחנו והיה בינינו קשר מיוחד".

"הפיגוע היום בצומת הגוש הינו המשך לפיגוע שהתרחש לפני מספר חודשים בו נרצח תושב הקריה שליו זבולוני הי"ד" הוסיפו. "הטרור ממשיך להכות – מדינת ישראל צריכה להגיב ביד קשה ונחושה – להכיר בחבלי יהודה ושומרון, להכות בטרור, ולהרחיב את גבולות עיר האבות וביסוסה כבירת יהודה".

בסיכום ההודעה נאמר כי "בשם כל תושבי קרית ארבע חברון, אנו מביעים צער עמוק, שולחים חיבוק גדול למשפחה היקרה, משתתפים באבל, ומתחייבים בקול ובאמירה ברורה – אנו נמשיך, כפי שעשינו בחצי שנה האחרונה – להגביר חיים, נקים עוד שכונות, ונחזק את ההתיישבות ברחבי יהודה בכל הכוח".