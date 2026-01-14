אחרי ביטול חוק הלקטורים, שר התרבות מיקי זוהר מבטל גם את התקציבים שהיו מיועדים לטקסי פרסים שונים בתחום התרבות. לדברי זוהר "במשך שנים חולקו שורה של פרסים לאמנים תוך התעלמות ברורה מאמנים בעלי דעות שרוב העם מחזיק בהם"

אחרי סערת טקס הקולנוע הלאומי וביטול חוק הלקטורים, משרד התרבות החליט לבטל חלוקת עשרות פרסי יצירה במגוון תחומים שונים של אמנות, מוזיקה ומחול. כך פורסם לראשונה ב"כאן תרבות" בתכניתו של גואל פינטו.

הטענה המרכזית של שר התרבות מיקי זוהר, היא כי הפרסים לאורך השנים ניתנו ליוצרים שמשתייכים לצד השמאלי של המפה הפוליטית. בהודעה שהוציא היום (רביעי) לתקשורת אומר זוהר כי "במשך שנים חולקו שורה של פרסים לאמנים ויוצרים בתחומים שונים מכספי המיסים של כל אזרחי ישראל תוך התעלמות ברורה מאמנים בעלי דעות שרוב העם מחזיק בהם".

"לאור כך הוריתי לעצור את מימון הפרסים עד להקמת ועדה מקצועית שתפעל לחלוקת הפרסים לאמנים ויוצרים מכלל חלקי הציבור. התרבות שייכת לכל עם ישראל ולא רק לצד מסוים במפה הפוליטית ומחובתי כשר התרבות של ישראל לפעול לחיזוק ופיתוח התרבות של כלל האזרחים", ציין זוהר.