אחרי שנחשף כי אצטדיון רמת גן חוזר לארח הופעות גדולות בקיץ הקרוב, ראש העיר כרמל שאמה הכהן מבהיר פעם נוספת: אייל גולן – מחוץ לתמונה.

חזרת ההופעות – והפתעת התושבים

אתמול (שלישי) פורסם כי עומר אדם, אושר כהן ואודיה אזולאי כבר סגרו הופעות באצטדיון רמת גן, ויופיעו שם במהלך חודשי הקיץ. הפרסום עורר תגובות רבות, בעיקר לנוכח התנגדותו הנחרצת של שאמה הכהן בעבר להופעותיו של אייל גולן, שלדבריו יצרו "מטרדי רעש" חמורים לתושבים.

"כל עוד לא יתנצל – הוא לא יופיע כאן"

בתגובות לפוסט פייסבוק שפרסם, חידד ראש העיר את עמדתו. בתשובה לאחד המגיבים כתב: "כל עוד לא יתנצל על הנזקים שגרם ויחזור בו מדרכו הפסולה מול העיר ותושביה – ברמת גן הוא לא יופיע, ככל שהדבר תלוי בעיריית רמת גן".

ההשוואה לעומר אדם

למגיב אחר, שכתב אם האמנים החדשים "שרים בשפת הסימנים או שהם לא מגיעים לגבהים של אייל", השיב שאמה הכהן בחריפות: "לפחות עומר אדם, בשונה מאייל גולן, מתנהל כבן אדם ומגיב לכל תלונה או פנייה של העירייה, בעוד מר גולן התנהג מולנו כמו שילוב של בריון רעש וילד קטן ובכיין".

"בלי קשר לנשים, זו ההתנהלות מול העיר"

בתגובה נוספת הדגיש ראש העיר כי ההחלטה אינה קשורה לסוגיות אחרות סביב גולן, אלא להתנהלותו מול העיר ותושביה: אייל גולן, לאור התנהלותו מולנו ומול התושבים שלנו, בלי קשר למה עשה או לא עשה עם נשים, הוא אדם שאינו רשאי לקהל במה בעיר רמת גן. גם עם עומר אדם היו קשיים, אבל הוא לא טינף ולא שם פס, אלא נתן מענה לכל טענה או דאגה שלנו".

בשורה התחתונה, המסר של שאמה הכהן ברור: ההופעות חוזרות לאצטדיון רמת גן, אבל מבחינתו – אייל גולן נשאר בחוץ.