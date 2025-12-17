אייל גולן חושף הערב (רביעי) כי הוא הזמר שהוגשה נגדו בתלונה בגין עבירות מין. המשטרה בוחנת את התלונה, שלפי גולן, עוסקת באירוע שהתרחש לפני כעשור.
גולן חשף באינסטגרם שלו כי הוא הזמר עליו מדברת התקשורת בימים האחרונים: "אני רוצה לעצור את כל השמועות ולהגיד לכם שמדובר בי. אני לא מתחבא ולא מסתתר. אני חושף בפניכם שמדובר בפרשת סחיטה".
גולן הוסיף ואמר: "כבר כמה חודשים שאני עומד תחת סחיטה גדולה ולא אתן יד לסחיטה ואיומים שאין להם כל בסיס. הסיפור מלפני עשר שנים ש'פתאום התעורר'. הוא שקרי לחלוטין וחלק מניסיון הסחיטה שנמשך כמה חודשים".
לדבריו של הזמר: "יש בידיי את כל ההוכחות, ההקלטות וההודעות שמוכיחות שהכל שקרי ונמצא בטיפול אצל הגורמים הרלוונטים. הפעם לא אוכל לעבור על זה בשתיקה! ותפעילו פעמון…".
חיים
פשוט שיפרוש זמר טוב אבל הגזים קצתת יותר מידי21:10 17.12.2025
