טאיסיה, שנחשפה לאחר שהתלוננה נגד הזמר אייל גולן, תקפה את הופעתו של גולן בפארק הירקון וטענה כי הבכי שלו לא אמיתי: "בשבילו הכל זה יח"צ, מותר לו לפגוע בנערות, מותר לו להכפיש ולבזות את מי שהעיזה להביא את האמת – וכל זה בחסות המערכת ששומרת על כבודו"

אייל גולן הצליח לסחוט כמה רגעים של חיבוק מהקהל ומהתקשורת כאשר בכה על הבמה בהופעתו האחרונה בפארק הירקון בשבוע שעבר.

גולן טען כי חשב לפרוש מתעשיית המוזיקה בעקבות הסערה סביבו: "בתקופה האחרונה חשבתי לזרוק הכול, מספיק. ואמרתי לעצמי זה הזמן לפרוש". עוד הוסיף ואמר גולן :"זה הזמן לשים את הכל בצד, יש לי את ליאם ואת אלין שעברו איתי באמת תקופה שאני לא מאחל לאף ילד לעבור ועכשיו יאן עובר את זה, והדבר האחרון שאני רוצה שמיאל ורון יעברו את התקופה הזאת".

טאיסיה, המתלוננת נגד גולן בפרשת משחקי חברה, הגיבה באינסטגרם שלה נגד המהלך, שלדבריה היה יח"צני וחסר אותנטיות: "לא להאמין שביום חמישי בכל כלי התקשורת סיקרו את ההתפרקות שלו תחת הכותרת 'חשבתי לפרוש והילדים שלי לא צריכים לעבור את מה שהם עברו'."

עוד כתבה טאיסיה: "כל זה בא מאדם שבחודשים האחרונים עודד את מעריציו לשיר ביחד איתו 'טאיסיה זונה' בכל מיני אירועים וחתונות ראיתי כמה מהם. אני באופן אישי לא מאמינה לדמעות התנין הזמר. דיבר על ראשי עיר שמתנכלים לו ואמר 'די מספיק' למעשה הוא מדבר מסביב, מדבר הרבה וכרגיל לא מדבר על האמת. מה היא הסיבה האמיתית לדמעות (בקרוב נדע)".

טאיסיה הוסיפה: "כנפגעת עבירה וכאמא לשני בנות אצטרך לתווך לבנות שלי למה יש זמר ששר עם מעריציו שצועקים 'טאיסיה זונה' . לאיש הזה יש דם כחול ובשבילו הכל זה יח"צ, מותר לו הכל, מותר לו לפגוע בנערות, מותר לו להכפיש, לבזות את מי שהעיזה להביא את האמת, וכל זה בחסות המערכת ששומרת על כבודו ומעריציו".

עוד באותו נושא "מאמינות לטאיסיה": קבלת הפנים שמצפה לקהל של אייל גולן 10:47 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

לסיום כתבה: "אני לא יודעת איך אני אוכל לתווך לבנות שלי את הרוע הזה מה שמשאיר אותי עם מסקנה אחת ברורה לנצח את הרוע הזה בכל מחיר. אין לי את האמצעים שלו, אין לי את היח"צ שלו, אבל יש לי אמת מוכחת מאמינה אך ורק בבית המשפט. ושבקרוב יסגר המעגל עם מי שפגע לא רק בי, גם בדור השני ואין חמור מזה".