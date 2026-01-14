ראשי הקואליציה פנו אתמול במכתב לראש הממשלה נתניהו: "לא לציית לפסיקת בג״ץ לעניין פיטורי בן גביר". כעת מגיעה תגובתו של נשיא המדינה שמגנה את המכתב: "אסון למדינה, אש זרה בבית השלישי"

סערת מכתב הקואליציה ופיטורי בן גביר: נשיא המדינה מתייחס היום (רביעי) למכתב של חברי סיעות הקואליציה, שבו הם דוחים בתוקף את חוות הדעת של עוה"ד גלי בהרב-מיארה הדורשת מראש הממשלה לנמק מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

בביקורו בישיבה התיכונית "מקור חיים" בגוש עציון הוא מגנה את קריאתם לא לציית לפסק הדין: ״לומר שלא לציית לפסק דין זה אסון, וזו סכנה גדולה למדינה. אי-ציות הוא אסון למדינה, זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר. כשלא מצייתים לפסק דין של בית משפט, או כשקוראים לאי ציות לפסק דיון – מסכנים את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, את הסדר החברתי, ומסכנים את היכולת שלנו לחיות יחד״

במהלך ביקורו בישיבה שוחח הנשיא עם תלמידי הישיבה וענה לשאלותיהם, ולאחר מכן פגש את תלמידי הישיבה ששכלו את אחיהם. הרצוג התייחס בדבריו למערכת המשפט ולפסיקות בג״ץ ואמר: ״אנחנו צריכים לדעת שבלי מערכת המשפט לא נוכל להתקיים כחברה וכמדינה. ואני אומר זאת דווקא משום שיש ויכוח. הויכוח אינו נוגע לעצם הצורך במערכת משפט, אלא לגבולות הגזרה של מערכת המשפט. אך לעיתים הוא חורג מגבולות הטעם הטוב".

עוד אמר הרצוג: "לא ייתכן שמישהו יחשוב שלא לציית לפסק דין של בית משפט. כשלא מצייתים לפסק דין של בית משפט, או כשקוראים לאי ציות לפסק דין – מסכנים את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, את הסדר החברתי, ומסכנים את היכולת שלנו לחיות יחד. וזה בלתי נתפס שזה קורה עדיין, בוודאי כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ובוודאי אחרי סיוט של מלחמה קשה לכולנו. להתווכח – בוודאי שכן. להתווכח על גבולות הגזרה של מערכת המשפט ובית המשפט העליון – בוודאי שכן, זה לגיטימי, זה ויכוח".

נשיא המדינה התייחס לחשיבות הפרדת הרשויות ואמר: ״כדי לקיים מדינה מתוקנת דרושות שלוש רשויות מתפקדות ופועלות.אם אנחנו רוצים מערכת משפט עצמאית ובריאה עלינו לכבד אותה. ולכן העניין הוא עמוק הרבה יותר.אתה לא יכול להעלים רשות אחת ולהגיד אני מעלים את הרשות השופטת. הרי כל אחד מכם ישכור דירה, ואם יהיה לכם ריב עם בעל הבית והוא יתעמר בכם תרצו ללכת לבית משפט כדי לקבל סעד. ואם יש לכם ויכוח בתחום אחר, גם אז תרצו ללכת לשופט או לשופטת כדי לקבל סעד, ותרצו מערכת משפט עצמאית ובריאה.אי-ציות הוא אסון למדינה, זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר. לא להגיע לשם ולא לדבר על כך. ויכוח, כן, ויכוח הוא לגיטימי. אבל חלילה וחס שנטיל ספק ביכולת שלנו לכבד פסקי דין״.