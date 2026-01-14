סערת מכתב הקואליציה ופיטורי בן גביר: נשיא המדינה מתייחס היום (רביעי) למכתב של חברי סיעות הקואליציה, שבו הם דוחים בתוקף את חוות הדעת של עוה"ד גלי בהרב-מיארה הדורשת מראש הממשלה לנמק מדוע אינו מפטר את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.
בביקורו בישיבה התיכונית "מקור חיים" בגוש עציון הוא מגנה את קריאתם לא לציית לפסק הדין: ״לומר שלא לציית לפסק דין זה אסון, וזו סכנה גדולה למדינה. אי-ציות הוא אסון למדינה, זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר. כשלא מצייתים לפסק דין של בית משפט, או כשקוראים לאי ציות לפסק דיון – מסכנים את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, את הסדר החברתי, ומסכנים את היכולת שלנו לחיות יחד״
במהלך ביקורו בישיבה שוחח הנשיא עם תלמידי הישיבה וענה לשאלותיהם, ולאחר מכן פגש את תלמידי הישיבה ששכלו את אחיהם. הרצוג התייחס בדבריו למערכת המשפט ולפסיקות בג״ץ ואמר: ״אנחנו צריכים לדעת שבלי מערכת המשפט לא נוכל להתקיים כחברה וכמדינה. ואני אומר זאת דווקא משום שיש ויכוח. הויכוח אינו נוגע לעצם הצורך במערכת משפט, אלא לגבולות הגזרה של מערכת המשפט. אך לעיתים הוא חורג מגבולות הטעם הטוב".
עוד אמר הרצוג: "לא ייתכן שמישהו יחשוב שלא לציית לפסק דין של בית משפט. כשלא מצייתים לפסק דין של בית משפט, או כשקוראים לאי ציות לפסק דין – מסכנים את מדינת ישראל, את החברה הישראלית, את הסדר החברתי, ומסכנים את היכולת שלנו לחיות יחד. וזה בלתי נתפס שזה קורה עדיין, בוודאי כשאנחנו בעיצומה של מלחמה, ובוודאי אחרי סיוט של מלחמה קשה לכולנו. להתווכח – בוודאי שכן. להתווכח על גבולות הגזרה של מערכת המשפט ובית המשפט העליון – בוודאי שכן, זה לגיטימי, זה ויכוח".
נשיא המדינה התייחס לחשיבות הפרדת הרשויות ואמר: ״כדי לקיים מדינה מתוקנת דרושות שלוש רשויות מתפקדות ופועלות.אם אנחנו רוצים מערכת משפט עצמאית ובריאה עלינו לכבד אותה. ולכן העניין הוא עמוק הרבה יותר.אתה לא יכול להעלים רשות אחת ולהגיד אני מעלים את הרשות השופטת. הרי כל אחד מכם ישכור דירה, ואם יהיה לכם ריב עם בעל הבית והוא יתעמר בכם תרצו ללכת לבית משפט כדי לקבל סעד. ואם יש לכם ויכוח בתחום אחר, גם אז תרצו ללכת לשופט או לשופטת כדי לקבל סעד, ותרצו מערכת משפט עצמאית ובריאה.אי-ציות הוא אסון למדינה, זאת אש זרה בבית השלישי, זאת סכנה אמיתית ולכן אני מזהיר מכך מכל משמר. לא להגיע לשם ולא לדבר על כך. ויכוח, כן, ויכוח הוא לגיטימי. אבל חלילה וחס שנטיל ספק ביכולת שלנו לכבד פסקי דין״.
שירי מנתניה
ממשלת האסון וחורבן בית שלישי. נראה אם המדינה תחזיק עד הבחירות...13:35 14.01.2026
ממשלת ישראל היא סוג של ארגון פשע , עם שתולים בתקשרת , בעיתונות, ברשתות החברתיות , במערכת העכיפה, משטרה, פרקליטות, וברור שיש הרבה קופים במסדרונות הצבא ... מאז השבת השחורה ממשלת החורבן עסוקה בדבר אחד , זריית חול בעיני הציבור כדי למכור לציבור מטומטמים שהאיש שממן את החמאס במזוודות מזומנים , שחשב שהחמאס הוא נכס , שהוא מנהל את הסיכסוך אחראי לאלפי חללים , עשרות אלפי פצועים, מאות קטועי גפיים ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים.... היעסוקה בניסיון להפוך את מלאך המוות שמחק דור שלם לסבא זקן חמוד ונרדף ...
בתגובה ל: שירי מנתניה
למה שנשלם מס הכנסה ? למה שנלך למילואים ? למה שנתן את הילד שלנו לצבא ? למה שלא נחליט בעצמנו מה החוק שנוח לנו ? ממשלה מהגיהנום , עם מלאך המוות בראשה ושלחת מלאכים רעים מקיפה אותו ... אנא אנו באים ????13:45 14.01.2026
לס נעמי עם ישראל חיי למרות השמאל הבוגד כלכלה חזקה תילמדו ממלך ישראך בינימין נתניהו🙏🏻🇮🇱💙✌️👑👑👑
בתגובה ל: שירי מנתניה
לס נעמי13:56 14.01.2026
לס נעמי
חלול זכות השתיקה תיקים של ברק הנוכל תיקים תפוריפ לראש ממשלה שתקת פרס למי שפוגע בחילי צהל נתת עלוב לא נשיא שלנו👀👀👀💩🤏13:51 14.01.2026
לס נעמי
שמעון בן ישי
אדון הרצוג החוק הוא ברור לחלוטין מי שפועל כאן לא עפ"י החוק זה בג"ץ נקודה. לשון החוק קובעת מפורשות פיטורי שר ממשרתו תתבע אך ורק אם הוגש כתב אישום...
אדון הרצוג החוק הוא ברור לחלוטין מי שפועל כאן לא עפ"י החוק זה בג"ץ נקודה. לשון החוק קובעת מפורשות פיטורי שר ממשרתו תתבע אך ורק אם הוגש כתב אישום נגדו או מתנהל חקירה פלילית נגדו לא זה ולא זה ולכן כאן מי שפועל בניגוד לחוק הינו בג"ץ. אתה נגשת ישר לפסק דין מבלי שיש גופה. לעניות דעתי גם אתה הפכת לאיש פוליטי ולכן גם התייחסותך נגוע בפוליטיקה..המשך 13:50 14.01.2026
איש אחד
נשיא הקפלניסטים13:44 14.01.2026
שירי מנתניה
בתגובה ל: שירי מנתניה
למה שנשלם מס הכנסה ? למה שנלך למילואים ? למה שנתן את הילד שלנו לצבא ? למה שלא נחליט בעצמנו מה החוק שנוח לנו ? ממשלה מהגיהנום , עם מלאך המוות בראשה ושלחת מלאכים רעים מקיפה אותו ... אנא אנו באים ????13:45 14.01.2026
לס נעמי עם ישראל חיי למרות השמאל הבוגד כלכלה חזקה תילמדו ממלך ישראך בינימין נתניהו🙏🏻🇮🇱💙✌️👑👑👑
בתגובה ל: שירי מנתניה
לס נעמי13:56 14.01.2026
