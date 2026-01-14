בגלל חג המוסלמי הר הבית ייסגר לכניסת יהודים. המשטרה הודיעה על הסגירה היום למנהלת הר הבית. ההר יפתח ביום ראשון מחדש

בגלל חג המוסלמי הר הבית ייסגר לכניסת יהודים מחר (חמישי). המשטרה הודיעה על הסגירה היום למנהלת. ההר יפתח ביום ראשון מחדש.

החג הוא "לילת אלאסרא ואל-מיעראג'", המציין את הגעתו של מוחמד למסגד אל אקצא. למרות פניות של ארגוני העלייה, ההודעה על הסגירה הגיעה גם היום.

ההר ייפתח מחדש לעליית יהודים ביום ראשון. כ"ט טבת תשפ"ו (18.1.26) שעות הפתיחה ליהודים: ימים א-ה. משעה 7:00 עד 11:00 בבוקר. ובצהריים משעה 12:30 עד 14:00.

מהמנהלת נמסר: "מנהלת עולי הר הבית מצפה ומייחלת לפתיחת ההר בכל ימות השנה, בכל שעות היום ומכל השערים. בציפייה לבואכם ובברכת פִתְּחוּ שְׁעָרַיִךְ תָּמִיד, יוֹמָם וָלַיְלָה לֹא יִסָּגֵרוּ".