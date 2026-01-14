הקרב ההיסטורי של לוחמות פלוגת פרא ב-7 באוקטובר מגיע למסך הגדול. רגע לפני החשיפה העולמית, סרט הקולנוע ״הטנקיסטיות – פלוגת פרא" מספר על עוצמה נשית, מנהיגות וגבורה תחת אש

סיפורן של לוחמות הטנקים של פלוגת פרא, שנכנסו להיסטוריה ב-7 באוקטובר, עושה את דרכו אל המסך הגדול. ימים ספורים לפני סיום הצילומים, סרט הקולנוע "הטנקיסטיות – פלוגת פרא" מתכונן לחשיפה עולמית ראשונה, עם דרמה קולנועית שנולדה מתוך גבורה, נחישות ועוצמה נשית ברגעי קצה.

לא עוד סרט מלחמה

זהו אינו עוד סרט מלחמה. "הטנקיסטיות – פלוגת פרא" מביא למסך הגדול את סיפורן של לוחמות השריון מגדוד קרקל, שניהלו קרב היסטורי בעוטף עזה ב-7 באוקטובר – קרב שריון יוצא דופן, שלראשונה במאה ה-21 נוהל כולו על ידי נשים. בתוך הכאוס, תחת אש, הן קיבלו החלטות גורליות, גילו תושייה יוצאת דופן והצילו חיים רבים.

הלוחמות שהיו בשדה הקרב

את הקטע שייחשף יציג יוזם ומפיק הסרט אוהד בלייברג, ולצידו שתיים מהלוחמות שהיו שם באמת: בר אסרף, שלחמה בקרב ואף מגלמת בסרט דמות שנכתבה בהשראתה, וקרני גז – מ"פ הפלוגה, שדמותה מבוססת על חוויותיה האישיות ומגולמת בסרט על ידי השחקנית סוויל אריאל אור. החיבור הישיר בין המציאות לשחזור הקולנועי מעניק לסרט עומק רגשי ואותנטיות נדירה.

המאבק שקדם לרגע האמת

מעבר לקרב עצמו, הסרט מתמקד גם בסיפור שנמשך שנים קודם לכן: מאבקן של צעירות על הזכות להיות לוחמות שריון. מאבק עיקש מול ספקות, התנגדויות ומוסכמות – מאבק שהתברר בדיעבד כקריטי, משום שהוא זה שאפשר להן להיות שם, בקו הראשון, ברגע האמת.

עוצמה נשית על המסך הגדול

"הטנקיסטיות – פלוגת פרא" הוא סיפור על נשיות חזקה, על מנהיגות בשטח ועל רגע שבו כל ויכוח תיאורטי התחלף במעשה. סיפור שנולד מתוך מציאות כואבת ומבקש לתת לה פנים ועוצמה על המסך הגדול.

מחר (חמישי) יוצג קטע ראשון מהסרט בערב הפתיחה של האירוע השנתי של IAC – המועצה הישראלית-אמריקאית, מול קהל של מנהיגות ציבורית, בכירי תרבות ותעשייה מהקהילה הישראלית-אמריקאית.