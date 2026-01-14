בשורה משמחת לאוהבי השלג: הבוקר (רביעי) הגיעו צוותי אתר החרמון בהתרגשות גדולה נוכח כמות השלג המרשימה שנערמה במערכת שחלפה על פני הארץ בשתי היממות האחרונות. במפלס התחתון נמדדו כ-40 סמ' שלג ובמפלס העליון כ- 70 סמ'.
הטמפ' במפלס התחתון 4°-, קר מאוד והשמיים מתחילים להתבהר. "היום יפעלו צוותי האתר בפינוי השלגים, פילוס צירי התנועה והכנת האתר לקליטת המבקרים הרבים שצפויים להגיע בסופ"ש לאתר". ציין רפאל נוה מנכ"ל האתר.
"מדובר במערכת משקעים משמעותית, גם ירד הרבה שלג וגם גשמי ברכה נפלאים. כל הנחלים בצפון זורמים בעוצמה וזו בשורה משמחת לצפון". ציינה מיקי ענבר סמנכ"לית השיווק ודוברת אתר החרמון. בעקבות כך אתר החרמון יפתח מחר, יום חמישי (15.1) למבקרים בלבד, ללא תנאי גלישה.
המתקנים השונים באתר יפעלו (בהתאם לתנאי מזג האוויר): רכבל המבקרים, מזחלות אקסטרים, סקייריידר מציאות מדומה, מתחם מזחלות שלג יפעל במפלס העליון בלבד.
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים