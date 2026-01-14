החל מאמצע חודש פברואר, לא ניתן יהיה יותר לרכוש את חבילת הנהיגה העצמית המלאה (FSD) כתוספת קבועה לרכב. אילון מאסק חשף כי השירות יעבור למודל של מנוי חודשי בלבד

אילון מאסק, מנכ"ל טסלה, הטיל היום (ד') פצצה בענף הרכב החשמלי כשהודיע על שינוי משמעותי במדיניות המכירות של החברה. בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו (לשעבר טוויטר), הבהיר מאסק כי חבילת הנהיגה העצמית המלאה (Full Self-Driving), אחת התכונות המבוקשות והיקרות ביותר של הרכב, לא תהיה זמינה יותר לרכישה חד-פעמית.

"טסלה תפסיק למכור FSD לאחר ה-14 בפברואר", כתב מאסק והוסיף כי החל מאותו מועד, השירות יהיה נגיש לנהגים אך ורק באמצעות "מנוי חודשי". מדובר בשינוי אסטרטגי שנועד ככל הנראה לייצר זרם הכנסות קבוע לחברה, אך הוא עשוי לעורר תרעומת בקרב לקוחות שמעדיפים בעלות מלאה על התוכנה של רכבם.

ההחלטה צפויה להשפיע על ערך השוק של רכבי טסלה משומשים הכוללים את החבילה הקבועה, ומהווה צעד נוסף במעבר של תעשיית הרכב למודלים מבוססי תוכנה ושירותים (SaaS).