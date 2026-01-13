חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 13.01.2026 / 19:45

בעקבות תיעוד השוד המזוין בדרום, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, טוען כי אובדן המשילות הוא "פצצה מתקתקת" ומבטיח כי ניתן להחזיר את הביטחון: "סרטוני טיקטוק הם לא תחליף למקצוענות"

תגיות: בדואים, חברון, נפתלי בנט, שוד