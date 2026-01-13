ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס היום (ג') בפוסט חריף למצב הפשיעה הגואה בישראל, זאת על רקע תיעודים קשים של "פורעי חוק בדואים מחופשים לחיילי צה"ל, עם מדים ונשק, עוצרים את התנועה ומבצעים שוד מזוין לאור יום". בדבריו, הזהיר בנט כי המצב הנוכחי הוא בלתי נסבל: "כולנו מבינים שאובדן המשילות הזה הוא פצצה מתקתקת: היום זה שוד פלילי בחברון, מחר זה פיגוע טרור בשרון".

לדברי בנט, חוסר המשילות נובע מכך ש"ישראל פשוט לא מנוהלת", אך הוא קורא לציבור שלא להתייאש ומבטיח כי ניתן להפוך את המגמה במהירות. הוא הזכיר את פעילות ממשלתו בנושא, אז לדבריו "הצלחנו להוריד דרמטית את נתוני הפשיעה בישראל". בנט תיאר את המודל שיישם: "החלטתי להתלבש אישית על נושא הפשיעה בחברה הערבית. הגדרתי את זה כסכנה ביטחונית וכך הכנסנו את השב״כ לתמונה".

תיעוד של בדואים מחופשים לחיילים ליד חברון (צילום: מתוך רשתות ערביות)

בנט פירט את שיטות העבודה של ממשלתו, שכללו הקמת קבינט פשיעה בראשותו ומינוי ח"כ יואב סגלוביץ' לעמוד בראש צוות מיוחד. "מיפינו את 100 ראשי ארגוני הפשע, ונלחמנו בהם בשיטת אל קאפונה", הסביר בנט, "חיברנו את כל גופי הבירוקרטיה בישראל למלחמה נגדם ומררנו להם את החיים: רשות המסים, רישוי עסקים, משרד הבריאות ועוד".

בשיאו של הפוסט, תקף בנט חזיתית את השר לביטחון לאומי המכהן: "כשקמה הממשלה הנוכחית, שר הבט"פ בן גביר פירק את הצוות המעולה שהקמנו והפסיק את הפרויקט. הפשיעה זינקה בתוך שנה פי שניים. מי היה מאמין שסרטוני טיקטוק הם לא תחליף למקצוענות?". לסיום הבטיח בנט כי התיקון קרוב: "באותה מהירות שבה הם הרסו, אנחנו יודעים לתקן. עשינו את זה בעבר ונעשה את זה שוב".