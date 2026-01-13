ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס היום (ג') בפוסט חריף למצב הפשיעה הגואה בישראל, זאת על רקע תיעודים קשים של "פורעי חוק בדואים מחופשים לחיילי צה"ל, עם מדים ונשק, עוצרים את התנועה ומבצעים שוד מזוין לאור יום". בדבריו, הזהיר בנט כי המצב הנוכחי הוא בלתי נסבל: "כולנו מבינים שאובדן המשילות הזה הוא פצצה מתקתקת: היום זה שוד פלילי בחברון, מחר זה פיגוע טרור בשרון".
לדברי בנט, חוסר המשילות נובע מכך ש"ישראל פשוט לא מנוהלת", אך הוא קורא לציבור שלא להתייאש ומבטיח כי ניתן להפוך את המגמה במהירות. הוא הזכיר את פעילות ממשלתו בנושא, אז לדבריו "הצלחנו להוריד דרמטית את נתוני הפשיעה בישראל". בנט תיאר את המודל שיישם: "החלטתי להתלבש אישית על נושא הפשיעה בחברה הערבית. הגדרתי את זה כסכנה ביטחונית וכך הכנסנו את השב״כ לתמונה".
בנט פירט את שיטות העבודה של ממשלתו, שכללו הקמת קבינט פשיעה בראשותו ומינוי ח"כ יואב סגלוביץ' לעמוד בראש צוות מיוחד. "מיפינו את 100 ראשי ארגוני הפשע, ונלחמנו בהם בשיטת אל קאפונה", הסביר בנט, "חיברנו את כל גופי הבירוקרטיה בישראל למלחמה נגדם ומררנו להם את החיים: רשות המסים, רישוי עסקים, משרד הבריאות ועוד".
בשיאו של הפוסט, תקף בנט חזיתית את השר לביטחון לאומי המכהן: "כשקמה הממשלה הנוכחית, שר הבט"פ בן גביר פירק את הצוות המעולה שהקמנו והפסיק את הפרויקט. הפשיעה זינקה בתוך שנה פי שניים. מי היה מאמין שסרטוני טיקטוק הם לא תחליף למקצוענות?". לסיום הבטיח בנט כי התיקון קרוב: "באותה מהירות שבה הם הרסו, אנחנו יודעים לתקן. עשינו את זה בעבר ונעשה את זה שוב".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
אשר
הנוכל המפגר הזה, חושב שאנו מטומטמים, בן גביר עובד מצוין, מחזיר את המשילות ,לאחר הזנחה של עשרות שמים , מאז קום המדינה , חצוף ורשע שכמותך, חברת למחבלים בכנסת, רק...
הנוכל המפגר הזה, חושב שאנו מטומטמים, בן גביר עובד מצוין, מחזיר את המשילות ,לאחר הזנחה של עשרות שמים , מאז קום המדינה , חצוף ורשע שכמותך, חברת למחבלים בכנסת, רק אתם יש לך שותפות ,יחד עם הפשיסטים של יאיר גולןהמשך 19:53 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמוליק
בתגובה ל: אשר
קוראים לזה "אל תבלבלו אותי עם עובדות ונתונים" רפואה שלימה לך ישראל מחכה לשינוי אמיתי עלה והצלח נפתלי!!20:52 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
מ----------------י מתייחס ------------לבעאנעת לא עובר את עכוז החסימה19:53 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שלגיה
האם זה בטוח שזה בדוווים? או שקפצנו למסקנות נמהרות?!19:53 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עלה והצלח
ישראל מחכה לבנט20:20 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עלה והצלח
ישראל מחכה לבנט20:20 13.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
