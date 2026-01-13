אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר למפגינים באיראן "שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים", יועצו של חמינאי הגיב: "אנו מכריזים על שמותיהם של הרוצחים העיקריים של העם האיראני: 1. טראמפ. 2. נתניהו"

התגובה הגיעה: עלי לאריג'אני, מזכ"ל המועצה לביטחון לאומי של איראן ויועצו של המנהיג העליון עלי חמינאי, הגיב הערב (שלישי) לציוץ של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אשר הביע תמיכה במפגינים נגד משטר האייתוללות והתחייב כי "העזרה בדרך".

בציוץ שפרסם ברשת X לאריג'אני כתב כי "אנו מכריזים על שמותיהם של הרוצחים העיקריים של העם האיראני: 1. טראמפ. 2. נתניהו".

כאמור, טראמפ פנה מוקדם יותר היום לבני העם האיראני המפגינים נגד המשטר, כשהוא עודד אותם להמשיך במחאה למרות ניסיונות הדיכוי האלימים והדיווחים על ירי במפגינים ברחבי המדינה. "פטריוטים איראנים, תמשיכו למחות – השתלטו על המוסדות שלכם!!!" כתב טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social. "שמרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד".

טראמפ הוסיף ואמר כי "ביטלתי את כל הפגישות עם פקידים איראנים עד שההרג חסר הטעם של המפגינים ייפסק". בסיכום הציוץ טראמפ הבטיח כי "העזרה בדרך", לצד הכיתוב "MIGA" – ראשי תיבות של "Make Iran Great Again", בפראפרזה על סיסמת הבחירות הידועה שלו וראשי התיבות "MAGA" שהופיעו בקמפיינים של המפלגה הרפובליקנית.