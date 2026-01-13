הפקת האירוויזיון מודיעה באופן רשמי כי כל הכרטיסים למופעי משדר האירוויזיון שיתקיימו בחודש מאי באוסטריה אזלו, תוך שעות בודדות. דווקא בשנה שבה 5 מדינות החליטו לפרוש מהתחרות בגלל ישראל

שעות בודדות לאחר פתיחת אתר האירוויזיון לרכישת כרטיסים למשדרי האירוויזיון, הודיעה ההפקה בחשבון הרשמי ברשתות החברתיות כי כולם אזלו.

כל זה קורה למרות האיומים הרבים של מעריצים וחובבי אירוויזיון שהודיעו כי לא יצפו השנה בתחרות, ויחרימו אותה בגלל השתתפותה של ישראל. 5 מדינות נוספות הצטרפו באופן מעשי לחרם ופרשו ממנה – ספרד, הולנד, איסלנד, אירלנד וסלובניה.

נזכיר כי אתמול נערכה הגרלת חצאי הגמר של המשדר. ישראל תופיע בחצי הגמר שיתקיים ביום שלישי ב-12 במאי, ובמחצית השנייה של השידור. המדינות שיתחרו מולה יהיו שבדיה, פינלנד, פורטוגל, בלגיה, ליטא, מונטנגרו, גיאורגיה, יוון, מולדובה, אסטוניה, סן מרינו, קרואטיה, פולין, גרמניה, איטליה וסרביה.