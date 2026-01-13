קו ישיר מחבר בין השוד בדהרייה לפריצת הגבולות והברחת הנשקים: האירוע החריג מדליק נורות אזהרה ומלמד על הסכנה הקיומית שחייבים להתייחס אליה

האירוע שהתרחש היום (שלישי) בדאהרייה, מעלה נורת אזהרה בוהקת ומסוכנת. רוב האוכלוסייה לא נחשפת ביום יום לכמויות השב"חים שנתפסים. המשטרה מוציאה הודעות רבות על שוהים בלתי חוקים שנתפסים ברחבי הארץ, חלקם בזמן פגיעה באוכלוסייה. וזה רק אלו שנתפסו.

רק השבוע אישה בתל אביב חזרה מחופשה בחו"ל כדי לגלות שני שב"חים במיטתה, שגנבו לה גם רכוש יקר. הרוצח בפיגוע בצפון לפני מספר שבועות, היה שוהה בלתי חוקי שחצה את גדר המערכת לבדו.

באירוע היום פלסטיני ובדואים ישראלים התחזו לחיילי צה"ל ושדדו חנויות בדאהרייה הסמוכה לחברון. האירוע החריג התאפשר בין היתר בגלל כמויות הנשקים הנמצאים בידי הבדואים בדרום.

על פי המשטרה החשודים הגיעו לדהרייה ברכב שהתחזה לרכב צבאי כולל אורות חירום. הם לבשו מדי צה"ל ושכפ"צים, קסדות וכלי נשק. בשלב מסוים, התפרצו החשודים לתוך חנות תכשיטים בבעלות פלסטינית, ושדדו את תכולתה. מיד לאחר השוד, הם התחילו בבריחה דרומה. שלושה נעצרו וברשותם נמצאו אמצעי לחימה.

האירועים של דאהרייה והשב"חים נראים לא קשורים, כאן מדובר באזרחים ישראלים שנכנסו ליהודה ושומרון ולא ההפך אך קו אחד מחבר בין כולם. היעדר המשילות ביו"ש ובשטחי מדינת ישראל. נתיבי ההברחה הפתוחים, זרימת הנשקים האדירה משני צידי הקו הירוק שנובעים מכך באופן ישיר. היעדר המשילות שמתבטא גם בסוגיית שריפות הפסולת שפוגעת בבריאות של תושבי גוש דן.

מה יקרה אם ערבי יו"ש יחליטו על ה-7.10

הבדואים בדרום מתחמשים בקצב מסחרר, לצד ערבי יהודה ושומרון. הבוקר תושבי קריית ארבע דיווחו על קולות ירי אדירים מהכפרים הסמוכים. המשטרה והצבא מתייחסים פעמים רבות לאירועים כאלה כ"קרב חמולות" ודוחפים את הראש בחול. על פי הערכות יש עשרות אלפי נשקים בשנה, שמוזרמים לערבי ישראל ויו"ש ומאות אלפים בסה"כ.

הקלות בה חוצים את הגבול משני צדדיו, והקלות בה נשקים מגיעים לידיים עוינות הם סכנה קיומיות. מה יקרה עם עשרים שב"חים שחצו את הגדר בקלות, יחצו אותה עם נשקים, ויכלו לטבוח בגוש דן בהשראת ה-7.10? אם אותם בדואים היו מחליטים לשדוד חנויות בתל אביב? מה יקרה אם אפילו לא יחצו את הגדר אלא עשרות תושבי כפר יחליטו להתנפל על היישוב היהודי הסמוך?

המשטרה והצבא עושים עבודת קודש, עוצרים ומסכלים פיגועים באופן שוטף, אבל זה לא מספיק. כשמתרחש פיגוע מדברים לרוב על לתפוס את המחבל או את סביבתו, אבל לא פועלים לסיכול רחב של התופעה שמאיימת על כולנו. המדינה חייבת להתייחס למצב ביו"ש ובדרום הארץ כזירת מלחמה לכל דבר, בדיוק כמו בעזה ובלבנון. יש לצאת למבצע רחב לטיהור הנשק הבלתי חוקי, לצד פירוק הרשות הפלסטינית שמתדלקת את הטרור ביהודה ושומרון. אם לא נפעל עכשיו, נורת האזהרה הזו תהפוך למציאות מדממת.