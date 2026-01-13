האורחים הלא צפויים של הכנסת: חיית בר מוגנת תועדה באור יום מחוץ לחדרי הסיעות, והשאירה את העוברים ושבים מופתעים. מה גרם לה להגיע למשכן?

מראה יוצא דופן נרשם הבוקר במשכן הכנסת, כאשר דורבנים הודיים, חיות בר מוגנות, תועדו כשהם מחפשים מסתור ממזג האוויר הסוער, באור יום, מחוץ לחדרי הסיעות. מדובר בהתנהגות חריגה במיוחד עבור בעלי החיים, הפעילים בדרך כלל בשעות הלילה בלבד.

"חלק מהטבע העירוני של ירושלים"

לדברי עמיר בלבן, מנהל תחום הטבע העירוני בחברה להגנת הטבע ומומחה להתנהגות חיות בר, הדורבן ההודי הוא המכרסם הגדול ביותר החי בירושלים. "מדובר ביונק מרשים ויפה, חיית בר מוגנת על פי חוק, שמהווה חלק בלתי נפרד מהטבע העירוני של העיר", הוא מסביר.

דורבנים בלב מוסדות השלטון

בלבן מציין כי בקריית הלאום פועלות כמה משפחות של דורבנים, החיות בסמוך למתחמי שלטון שונים – באזור הכנסת, גן הוורדים, בית המשפט העליון והתחנה לחקר ציפורי ירושלים. לדבריו, אנשי משמר הכנסת מודעים לקיומם, דואגים לשלומם ובמידת הצורך פונים לגורמי מקצוע שיסייעו בטיפול.

הגשם שינה את הכללים

הופעת הדורבנים בשעות האור, כך מסביר בלבן, היא חריגה ביותר, אך נובעת ככל הנראה מהגשמים העזים שירדו בירושלים בשעות האחרונות. מזג האוויר הסוער אילץ את בעלי החיים לצאת ממקומות המחבוא שלהם ולחרוג מדפוסי הפעילות הליליים המוכרים להם.