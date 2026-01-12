דרוזי אוהד ישראל פונה לממשלה ולצבא הישראלי בסרטון ומציג את המצוקה הקשה שעובר העם שלו במהלך הלחימה בסוריה: "רוצים להתחיל חיים משותפים בינינו, אנחנו רוצים להיות אזרחים ישראלים במדינה שלכם"

שנה וחודשיים להפיכה בסוריה, ועל רקע המעבר משלטון אסד לשלטון ג'ולאני, הולך ומתהדק הקשר בין הדרוזים בסוריה לישראל, כולל גם לתנועת ההתיישבות הישראלית בסוריה.

אחד מאותם דרוזים סורים שמבקש את עזרת ישראל, פונה לממשלה ולצבא הישראלי בסרטון ומציג את המצוקה הקשה שעובר העם הדרוזי במהלך הלחימה באזור. הוא גם מבקש מישראל שתשלוט בדרום סוריה, על מנת להינצל ולפתוח בחיים חדשים.

בסרטון הוא אומר: "במשך 55 השנים האחרונות חווינו יותר ממשטר דיקטטורי אחד, וכיום אנחנו תחת שלטון של כנופיות טרור מארגון אל-קאעידה. הכנופיות הללו תקפו לפני עשרות שנים את האמריקאים, ותקפו את אחינו ב-7 באוקטובר – אחינו היהודים – וב-15 ביולי 2025 הם תקפו אותנו, רצחו ילדים, שבו נשים וניסו להרוס את ההיסטוריה של מחוז כמו סווידא הגדולה".

הוא מצרף את הבקשה שהוא מעביר לישראל: "אנחנו היום מבקשים מכם בקשה: אל תעזבו את דרום סוריה. אנחנו רוצים שתשלטו בדרום סוריה. אנחנו רוצים דו-קיום בכבוד – בכבודם של הדרוזים ובכבודם של אחינו היהודים. אנחנו רוצים להתחיל חיים משותפים בינינו, אנחנו רוצים להיות אזרחים ישראלים במדינה שלכם".

לסיום אמר: "מקווים שתבינו אותנו ותתייחסו לדברינו ברצינות ובאנושיות, כדי להשיג צדק ולהפיץ שלום באזור. האזור שלנו עשיר במוחות, ברעיונות ובמשאבים, ואנחנו מקווים להשקיע בהם יחד באופן אנושי והוגן. לא ארחיב יותר מזה, מלבד לומר לעם ישראל הגדול – שלום".

ממטה חלוצי הבשן נמסר: "נתניהו הציג לא פעם את גישתה של מדינת ישראל כלפי הדרוזים. הידברות ולגיטימציה לאיש דאע"ש – ג'ולאני – מביאים את התוצאה ההפוכה. עלינו גם לתת את הדעת על כך שתמיכתם הגלוייה של אלו המכונים "מקומיים" היא תשובה ניצחת כלפי אויבינו באירופה, שמנסים לפגוע במדינת ישראל כלכלית ומדינית בטענת "קולוניאליזם". אנו יכולים להראות שה"מקומיים" רוצים וצריכים את מדינת ישראל. תנועת חלוצי הבשן מתכוונת להגביר הילוך בפעולות הסברה מנצחות אלו, במקביל לעבודה העיקרית – התיישבות יהודית בחבל הבשן."