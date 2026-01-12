בית המשפט העליון קבע היום (שני) כי בשלב זה אין כל מדיניות האוסרת על ארגון "אחים לנשק" או כל גוף אחר לפעול במוסדות חינוך. ההחלטה התקבלה בתום דיון בעתירת הארגון נגד שר החינוך יואב קיש ומנכ"ל משרדו.

הנשיא יצחק עמית והשופטים יחיאל כשר ורות רונן נתנו תוקף של החלטה להבהרות המדינה, לפיהן האיסור שהוטל קודם לכן היה פרטני ומתוחם, וכעת בכוונת משרד החינוך לערוך בחינה כוללת של הסוגיה. המדינה התחייבה לקבוע כללים אחידים ושוויוניים לכניסת ארגונים לבתי ספר, מבלי להתייחס לארגון מסוים, ותוך מתן זכות טיעון לגורמים הרלוונטיים.

בהחלטתם הדגישו השופטים כי לאור עמדת המדינה העדכנית, "אין כל מדיניות האוסרת על אדם או גוף מסוים לפעול במוסדות חינוך", וכי הבהרה זו גוברת על המסמכים הקודמים שאסרו את הפעילות.

לאור זאת, נקבע כי אין צורך במתן צו ביניים, שכן המכשול בפני פעילות הארגון הוסר לעת עתה. בית המשפט הורה למשיבים להגיש הודעת עדכון בנוגע לגיבוש הנהלים החדשים בתוך 45 ימים, והבהיר כי "דלתות בית המשפט פתוחות בכל עת".

מארגון "אחים לנשק" נמסר: "השר שהתרברב בטוויטר שלא ייתן לנו להיכנס לבתי ספר נאלץ להודות בבג"ץ שאין לו שום סמכות כזו. השופטים היו ברורים איתו: אין שום מניעה לכניסה של אחים לנשק לבתי ספר. ציוצי קיש לחוד, והמציאות לחוד. אחים לנשק יכולים להיכנס לכל בית ספר בישראל ולשר אין שום זכות למנוע את זה. מערכת החינוך לא תהפוך לסניף של הליכוד. לא במשמרת שלנו! מנהלות ומנהלי בתי הספר – מוזמנים לפנות אלינו ולהזמין אותנו לשיח ערכי עם התלמידות והתלמידים, אין לכם סיבה לחשוש".