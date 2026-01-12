יותר משנתיים אחרי שנפצע באורח קשה בעזה, עידן עמדי חוזר לראשונה לשירות מילואים – לאחר פציעה קשה ושיקום ממושך

יותר משנתיים אחרי שנפצע באורח קשה בקרבות ברצועת עזה – עידן עמדי חוזר לראשונה לשירות מילואים – כך לפי פרסום באתר שווים. הזמר והשחקן, ששירת כלוחם בחיל ההנדסה מאז 7 באוקטובר, סוגר מעגל אישי וערכי ומבהיר כי החזרה למדים היא המשך ישיר לדרך שבחר בה מאז תחילת הלחימה.

הפציעה בעזה: רגעים בין חיים למוות

בינואר 2024 נפצע עמדי באורח קשה במהלך פעילות מבצעית ברצועת עזה. הוא פונה לבית החולים שיבא כשהוא מורדם ומונשם, עם רסיסים בפלג גופו העליון ופגיעות משמעותיות בפניו ובגופו. מצבו הוגדר אז קשה אך יציב, ובני משפחתו ביקשו מהציבור להתפלל לשלומו. הבשורה על פציעתו הכתה גלים – לא רק בשל היותו אמן מוכר, אלא משום שעד לרגע הפציעה תועד שוב ושוב בלב הלחימה, כחלק מהכוח.

שיקום ארוך – בלי קיצורי דרך

הדרך חזרה הייתה איטית ומורכבת. ניתוחים, טיפולים רפואיים ושיקום פיזי ממושך – כל אלה קדמו לרגע שבו הצליח לעמוד שוב על במה. גם אז, החזרה לאמנות לא סימנה ניתוק מהשירות. להפך: עמדי הבהיר שוב ושוב שהוא מוכן לשים את הקריירה בצד, אם זה מה שנדרש.

"מוכן לא להופיע ולא לשיר שנה", כתב אז, והוסיף מסר חד וברור על האחריות להגן על אזרחי ישראל.

בין מדים לבמה

במהלך חודשי הלחימה הראשונים פורסמו תיעודים רבים שבהם נראה עמדי בשטח – מכריז על פיצוץ תשתיות טרור, מניף את דגל נובה לזכר הנרצחים, ומקדיש פעולות לחבריו שנפלו. עבור רבים הוא הפך לסמל: אמן שלא עוזב את הזירה גם כשהסיכון אישי ומוחשי.

חוזר למילואים – וסוגר מעגל

מעבר למשמעות האישית, חזרתו לשירות מילואים נתפסת בעיני רבים כמקור השראה – עדות להתמדה, אחריות ובחירה לחזור ולתרום גם אחרי פציעה קשה.