30 אלף איש מילאו את פארק הירקון בהופעת הענק של עידן עמדי – דגלי החיילים התנוססו, החשמל קרס והקהל הפך למקהלה אדירה בחושך

אתמול (שלישי, 9.9) מילאו כ-30 אלף איש את האמפי החדש שהוקם במיוחד בפארק הירקון עבור מופעיו של עידן עמדי. תוך 4 שעות בלבד נחטפו כל הכרטיסים – נתון שממחיש עד כמה הפך עמדי לאחד הקולות המרכזיים של התרבות הישראלית. זה היה המופע הגדול ביותר בקריירה שלו, הראשון מבין שניים: ב-11 בספטמבר יתקיים מופע נוסף שיוקדש כולו להצדעה ללוחמי ולוחמות המילואים.

סגירת מעגל

במהלך הערב עצר עמדי לרגע אישי ומרגש: בדיוק לפני 15 שנה הופיע לראשונה מול עם ישראל בגמר "כוכב נולד". כעת, מול עשרות אלפים בפארק הירקון, הוא סגר את המעגל בדרך הגדולה ביותר שידע – ברגע שכולו שייכות, אחדות והתרגשות.

(צילום סרוגים)

במה של קרבה

בעוד שמרבית ההופעות בפארק מתקיימות בעמידה, עמדי ביקש אחרת: במה מיוחדת עם מתחם ישיבה מסודר וכיסאות נוחים. שבילי במה ארוכים אפשרו לו להלך בין ההמונים, לעצור, לקחת פרחים ומתנות ולהביט לאנשים בעיניים. למרות עשרות האלפים, ההופעה הרגישה אישית ואינטימית.

עידן עמדי בפארק הירקון. (צילום: אתר סרוגים)

רגעים עוצרי נשימה

על הבמה, לצד השירים, נכחו גם רגעים של דמעות וזיכרון. בין אורחי הכבוד היו משוחררי השבי איתי רגב ואלי שרעבי, פצועי מלחמה מארגון נכי צה"ל ועמותת "אחים לחיים". עמדי הניף שוב ושוב דגלים של חיילים שנפלו, עצר כדי לספר על עקיבא חברו שנהרג, והודה למשפחות השכולות במילים שנגעו בלב כולם: "תודה לכם אנשי הדגלים שהקרבתם לנו את היקר מכל".

בין דמעות לריקודים

המופע נפתח עם "לתת לחיים לרקוד", המשיך בלהיטים "אלייך", "אני רוצה", "מקום לשנינו", ו-"קול זיכרון ישן". לאחר מכן עלה עמדי לפסנתר ונגע בלבבות עם ביצועים מצמררים ל-"כאב של לוחמים", "זוכר כמעט הכל" ו-"סופרמן".

משם ההופעה המריאה מחדש עם שירים מקפיצים כמו "בוקי דללה", "אושר" ו-"דברים יפים לראות", ו-30 אלף איש קמו על הרגליים, רקדו ושרו.

עידן שר את השיר "אלייך". (צילום: סרוגים)

עם שלם בפארק אחד

בפארק אפשר היה לראות את כל הגוונים של החברה הישראלית: ילדים קטנים על כתפי הוריהם, זוגות צעירים, חיילים בחופשה, מבוגרים, דתיים וחילונים. לרגע אחד כולם הפכו משפחה אחת גדולה, כשעמדי חיבר ביניהם באמצעות המוזיקה.

המתחם הקהילתי – כאב שהופך ליצירה

במתחם הקהל השתתפו מגוון יוזמות שנולדו מתוך השבר של השנתיים האחרונות. אלי שרעבי ואלי-ה כהן מכרו את הספר שכתבו על חוויותיהם בשבי, ולצדם פעל מיזם "פרח השכונות" שבו לוחמים פצועים שוזרים ומוכרים פרחים אישיים. מיזם "תכשיטל" הציג צורפות תכשיטים שנוצרו להנצחת הנופלים, ואלון, לוחם מילואים ותיק, הציג את עבודותיו במסגרת "אומנות בעץ". עוד במתחם – משתלת "סוקה סוקולנטים", שפועלת בשיתוף מתמודדי נפש ומנוהלת בידי לוחם מילואים מחיל האוויר, ומעצבת האופנה ירדן חנוכה (Jor-d) שהשיקה ליין אופנה מיוחד בהשראת עידן עמדי. המתחם הפך את הערב לא רק לחגיגה מוזיקלית, אלא גם למפגש של ריפוי וצמיחה קהילתית.

החשמל נפל

דווקא בשיר הסיום אירעה תקלה: כל החשמל בפארק קרס. אך במקום מבוכה נולד רגע נדיר – עשרות אלפים פצחו בשירה אדירה, המשיכו את מילות השיר והפכו את החשיכה למקהלה אנושית עוצמתית.

עמדי עמד על הבמה, נרגש, והבין יחד עם הקהל: לפעמים המוזיקה הגדולה ביותר נוצרת לא מכלי נגינה, אלא מלבבות פועמים יחד.

הפסקת החשמל בפארק. (צילום: אביב לוסקי)

קול של דור שלם

הופעתו של עידן עמדי בפארק הירקון לא הייתה עוד קונצרט, אלא אירוע לאומי-תרבותי. ערב שבו הכאב והזיכרון התמזגו עם שמחה וריקוד, והקהל הפך למשפחה אחת גדולה. עמדי הוכיח שהוא לא רק זמר מצליח, אלא גם קול של דור שלם – דור שמבקש לזכור, להתרגש, ולמצוא שוב את הכוח לשיר ביחד.