במשטרה מזהירים כי בשל תנאי ראות קשים במיוחד בעקבות מזג האוויר הסוער או תקלה ברכב – יש להימנע מנהיגה ובמידת הצורך לעצור בצד הדרך במקום בטוח.

הערב (שני) תחל מערכה חורפית סוערת מאוד שכוללת רוחות חזקות, הצפות וקיים גם סיכוי להצטברות של שלג בצפון רמת הגולן.

בעקבות מזג האויר החורפי הצפוי, שוטרי המחוז הצפוני נערכו בכוחות מתוגברים למתן שירות וסיוע לציבור משתמשי הדרך ושמירה על חייהם וביטחונם של התושבים.

המשטרה תפרסם מחר מידע בגין חסימות כבישים ושיבושי תנועה בעקבות מזג האוויר. המשטרה מבקשת גם להימנע מנסיעה בכבישים בהם יש הצפה, לשמור מרחק ולהאט את מהירות הנסיעה במזג האוויר הסוער. מומלץ לוותר על נסיעות שאינן הכרחיות או טיולים בנחלים ואזורים שעלולים להיות מוצפים נוכח מזג האוויר הסוער.

כמו כן יש לנהוג במשנה זהירות בקרבת מאגרי מים בהם קיימת סכנת נפילה, היסחפות וטביעה לבעלי רכבי השטח, טרקטורונים ואופנועי שטח. התנאים קיצוניים, הזרימה בנחלים בעוצמות לא רגילות ולכן יש להימנע מכניסה לאיזורים מוצפים ומסוכן ביותר לחצות נחלים זורמים. קשה מאד להעריך את עוצמת הזרימה והיא עשויה להתגבר בפתאומיות. מומלץ להישאר בבית ולדחות את הטיולים עד לאחר הפסקת הגשמים.

אין להתקרב למפגעים שנוצרים כתוצאה ממזג האוויר הסוער, ובכל מקרה לדווח לרשויות אודות כל מפגע שעלול להוות סכנה לציבור ולמשתמשי הדרך בפרט.

הערכות המשטרה כוללת תאום מול כלל גופי החירום וההצלה והכנת כוחות שיגיעו למוקדים בהם יידרש טיפול מידי כתוצאה ממפגעי מזג האוויר וזאת כדי למנוע מפגעי בטיחות ופגיעה בשלומם של כלל משתמשי הדרך. במקרים של חסימות צירים כתוצאה משלג שיערם, יתבצע שימוש בכלים הנדסיים לפינוי השלג ופתיחת הצירים, כמו גם מיקוד מאמץ לחילוץ אזרחים שנתקעו.

משטרת ישראל ערוכה לתת מענה ביחד עם כלל גופי החירום וההצלה לתרחישים שיגרמו כתוצאה ממזג האוויר הסוער, בדגש על מניעת פגיעות בנפש, הצלת חיי אדם, חילוץ לכודים, מתן מידע שוטף לציבור, הכוונה וחסימה של צירי תנועה בהם קיימת סכנת החלקה ממשית.

אלו כללי הבטיחות לנהיגה בכבישים במהלך הסערה הלילה ומחר: לפני הכניסה לרכב חובה לבדוק כי צמיגי הרכב תקינים ובלחץ האוויר הנדרש. יש לבדוק כי המגבים תקינים ואינם יבשים ופגומים. יש לדאוג לנקות את שמשות הרכב על מנת לספק תנאי ראות טובים לנהג. יש לנקות את פנסי הרכב הקדמיים והאחוריים- על מנת לראות ולהראות בהתאם. יש לאחוז את ההגה בשתי ידיים מאחר וכניסה עם הרכב לשלולית, ובורות המוסתרים ע"י הצטברות מים או שלג על הכביש – עלולה לגרום לסטייה פתאומית של הרכב.

בעת הנהיגה ברכב: יש להתאים את מהירות הנסיעה לתנאי הדרך ולהאט משמעותית בעת כניסה לעקומות ובעת ביצוע פניות חדות. יש להדליק אורות דרך במהלך כל הנסיעה. שהכביש רטוב, מרחק הבלימה גודל. לכן נדרש לשמור מרחק גדול יותר מהרכב שלפנים. יש להתרכז בנהיגה ולהימנע מהיסח דעת בדגש על שימוש בטלפון הנייד. שימו לב להולכי רגל – בעת מזג אויר גשום, קשה יותר להבחין בהולכי רגל ולבלום בזמן במקרה הצורך. יש להאט הנסיעה באזור מגורים ולתת זכות קדימה להולכי רגל.

במצב של הצטברות שלג על הציר: נהיגה על שלג שנערם מהווה סכנה לנהג וליתר משתמשי הדרך בשל סכנת החלקה. יש להימנע מנסיעה על ציר מושלג ובכל מקרה לנהוג במהירות נמוכה שתאפשר זמן תגובה סביר לנהג, להימנע מעצירות פתע ולשמור מרחק מהרכב שמלפנים.

במשטרה עוד מזהירים כי בשל תנאי ראות קשים במיוחד בעקבות מזג האוויר הסוער או תקלה ברכב – יש להימנע מנהיגה ובמידת הצורך לעצור בצד הדרך במקום בטוח. שלג שנערם מושך אליו אזרחים רבים ובפרט ילדים – על כן, יש לוודא כי בכל מקרה ננקטים כלל אמצעי הזהירות והבטיחות בדרכים ובכלל, בכדי למנוע היפגעות מכלל גורמי הסיכון הקיימים במזג האוויר הסוער.

בכל מצב חירום בדרכים ובכלל – יש להתקשר בהקדם למוקד 100.