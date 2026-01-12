יו"ר ש"ס אריה דרעי עוקץ את ליברמן אחרי שתקף את מפלגת יהדות התורה ומפלגת ש"ס: "כל התחזיות שלו יוצאות הפוך. לא יעזור לו שום דבר"

יו"ר ש"ס אריה דרעי תוקף את אביגדור ליברמן, על רקע ההתבטאויות האחרונות שלו נגד החברה החרדית והמפלגות החרדיות. נזכיר כי ליברמן אמר "אנחנו חייבים לדאוג שש"ס ויהדות התורה יהיו מחוץ לקואליציה, לפחות ל-2 קדנציות, זו המטרה".

על כך אמר דרעי ועקץ בתגובה: "שמחתי לשמוע את דבריו של ליברמן, כיוון שעד היום, כל התחזיות שלו יוצאות הפוך, כמעט במאה אחוז. אני מאחל לו שימשיך בתחזיות ההפוכות שלו".

עוד הוסיף ואמר דרעי: "לא יעזור לו שום דבר. התורה והיהדות ימשיכו לנצח וכל מי שרודף את התורה והיהדות יישאר למטה".