השר לביטחון לאומי מתייחס ליועמ"שית גלי בהרב מיארה וטוען כי לא ניתן לפטר אותו: "ראש הממשלה והממשלה אמרו שיראו בכך ניסיון הפיכה"

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה קראה בתחילת ינואר לבג"ץ להוציא צו על תנאי שיחייב את ראש הממשלה להסביר מדוע אינו מפטר את השר איתמר בן גביר. לדבריה הוא "מנצל לרעה את תפקידו כדי להשפיע באופן פסול על פעילות משטרת ישראל". כעת מגיעה תגובה נוספת ומלאה של בן גביר בישיבת הסיעה של "עוצמה יהודית".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר בהצהרה בפתח ישיבת הסיעה: "אין לבג״צ סמכות לפטר אותי. רה״מ והממשלה כבר אמרו שיראו בכך ניסיון הפיכה על כל המשתמע בכך: אנחנו ניצבים בתקופה של אתגר קריטי ואיום קיומי לקיומה של מדינת ישראל כדמוקרטיה".

לדבריו של בן גביר, ההחלטות של בית המשפט העליון ושל היועמ"שית פוגעות בשלטון: "לא מדובר במאבק פוליטי – מדובר במאבק על עקרון היסוד בדמוקרטיה: האם העם הוא הריבון, האם נציגיו שנבחרו בקלפי הם המחוקקים, האם הם השלטון, או שהנבחרים בקלפי הם נתינים של קבוצת פקידים שמחליטה עבורם מה לחוקק ואת מי למנות".

לדבריו של השר בן גביר, מדובר במעין נסיונות הפיכה: "לצערי, אנחנו עדים לניסיונות ברורים של הפיכה באמצעות מערכות אכיפת החוק. זוהי בפשטות הפיכה נגד הדמוקרטיה. הפיכה שנעשית בניגוד מוחלט לחוק. קבוצת פקידים שמנסה לרוקן מתוכן את סמכותה של הכנסת, של הממשלה, ושל השרים. אותה קבוצה, משתמשת בין היתר בתפירת חקירות פליליות, רדיפה והטלת אימה על נבחרי הציבור, כדי לגרום להם לשרת את הפקידים, במקום את העם".

בהמשך התייחס כמובן ליועמ"שית גלי ברהב מיארה: "כמובן בראש ובראשונה אני מדבר על היועמשית העבריינית, שמובילה רדיפה פוליטית נגד חברי קואליציה רבים, כולל רדיפה ממוקדת נגד אנשי ראש הממשלה ונגדי. זו אותה יועמ”שית, שכאשר מדובר בפוליטיקאים אחרים שקראו למרי או שהדליפו פרוטוקולים סודיים, לא ממצה איתם את הדין, כי אצלה המערכת המשפטית, במקום לפעול לפי החוק, בוחרת לקדם אג'נדות פוליטיות באמצעות חדרי החקירות".

לדבריו של בן גביר ההחלטות של היועמ"שית והעליון מהווים איום: "אנחנו רואים גם פסקי דין שניתנים בניגוד לחוק, פסילת חוקים שנחקקו בכנסת בהינף יד, כולל חוקי יסוד, כולל פסילת החלטות ממשלה שנעשו כדין ובסמכות מלאה, כולל יצירת הרכבים כבקשתך. וכל זה יוצר מצב שבו המשטר החוקתי והדמוקרטי שלנו עומד בפני אתגר חסר תקדים. זהו איום ממשי על הדמוקרטיה עצמה – איום שניתן לומר שהוא מתנוסס כעת מעל לראשה של הדמוקרטיה הישראלית".

לסיום אמר בן גביר: "אני אופטימי. דווקא מתוך האתגרים האלה נוצרות הזדמנויות חדשות לתיקון המערכת כולה. ייתכן מאוד שמתוך המשבר הנוכחי ייצא תיקון גדול, שינוי יסודי שיחזיר את האיזון למערכת כולה. לפעמים חולה חייב לעבור ניתוח כדי להחלים. אנחנו עומדים איתנים, צודקים, ובטוחים בדרך שלנו. וללא צל של ספק, החוק עומד לצד מי שמקפיד לפעול בהתאם לו".

הוא סיכם: "אנחנו ניצמד לחוק. אך ורק לחוק, והכל לפי החוק. אני מבקש מכולנו לזכור: האתגר גדול, אך הוא לא בלתי אפשרי. הכוח שלנו הוא בבהירות העקרונות, בנחישות שלנו ובמחויבות לחוק ולדמוקרטיה. יחד, נמשיך להוביל, לתקן ולהחזיר את המערכת למהותה – מערכת חוקית, צודקת, ופתוחה לכל אזרחי המדינה".