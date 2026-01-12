פחות מ-24 שעות אחרי פיטורי יוסי אבוקסיס, מאמן נוסף בליגת העל פוטר היום. במ.ס אשדוד הודיעו על פיטורי חיים סילבס

פחות מ-24 שעות אחרי פיטורי יוסי אבוקסיס, מאמן נוסף בליגת העל פוטר היום. במ.ס אשדוד הודיעו היום (שני) לפני זמן קצר על פיטורי חיים סילבס. ההודעה מגיעה אחרי התבוסה 2:5 לעירוני קריית שמונה אמש.

הודעת המועדון: "בשיחה שנערכה הבוקר בין הנהלת המועדון לחיים סילבס, הוחלט על סיום דרכו כמאמן הקבוצה. אנו מודים לסילבס שהצטרף אלינו לקראת סיום העונה החולפת בתקופה מאתגרת, והצליח בתוך זמן קצר לייצב את הקבוצה ולהבטיח את ההישארות בליגה.

חיים סילבס מסר: "אני נפרד ממקום שהתחברתי אליו מאוד. בזמן קצר צברנו חוויות והצלחות כולל ההישארות ההרואית בעונה הקודמת וסיבוב ראשון מוצלח מאוד בעונה הנוכחית".

"אני מודה לצוות שלי, לשחקנים, לנוני ולאלון חזן, ולכל מי שעבד לצידי. תודה לג׳קי על ההזדמנות, ועל כך שהעניק את כל התנאים הדרושים כדי להצליח. אין לי ספק שלמועדון הזה צפויה דרך טובה ומוצלחת. נפרד בלב כבד ומאחל הצלחה בהמשך".

אמש בעקבות המשבר הקשה שכולל חמישה משחקים ללא ניצחון, ותבוסה מול עירוני טבריה מתחתית הטבלה מכבי נתניה הודיעה על פיטורי המאמן יוסי אבוקסיס. בני לם יאמן את הקבוצה עד למינוי מאמן קבוע.