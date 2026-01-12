כוכב ה-NBA לשעבר הכדורסלן האמריקאי-יהודי אמארה סטודמאייר נפגש עם הראשון לציון הרב דוד יוסף, שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות במיאמי

כוכב ה-NBA לשעבר הכדורסלן האמריקאי-יהודי יהושפט בן אברהם (אמארה סטודמאייר), נפגש הלילה (בין ראשון לשני) עם הראשון לציון הרב דוד יוסף, שטס למסע חיזוק בקהילות היהודיות במיאמי. הכוכב התגייר לפני חמש שנים וקיבל את השם יהושפט בן אברהם.

הראשון לציון בירך אותו: "תמשיך להתחזק ולעשות קידוש השם בעולם הספורט". בנוסף הראשון לציון בירך את בנו הטרי שנולד לו לאחרונה שיגדל לתורה לחופה למצוות ומעשים טובים.

אמארה סטודמאייר כיכב בליגה הטובה בעולם בין 2002 ל-2016. ב-2010 לאחר שגילה כי יש לו שורשים יהודים, הגיע לביקור שורשים בישראל שם אמר לג'רוזלם פוסט: "ארץ הקודש תמיד הייתה במקום גבוה ברשימת המקומות לבקר בהם, וכשההזדמנות הזו צצה, לא התכוונתי לדחות אותה יותר", הוא הוסיף כי הוא כל כך נרגש להיות כאן, כדי ללמוד עברית, להבין את המורשת שלו ולראות את כל האתרים ההיסטוריים החשובים.

ב-2013 קנה 5% מהבעלות של הפועל ירושלים, וב-1 באוגוסט 2016 בתחילת עונת 2016/17 עזב את הליגה הטובה בעולם, וחתם באדומים מבירת ישראל, אחרי שמכר את האחוזים מהניהול כשחתם הכריז: "נרגש לבוא לשחק בישראל במדינה שהתאהבתי בה. אני מצפה לעזור לקבוצה לזכות בתארים". הוסיף: "זה חלום שהתגשם. מדובר בהחלטה רגשית. אני אעבור לגור בירושלים. אני גם אהנה מהרוחניות וגם מהמשך של קריירה מקצוענית. אני רוצה לעזור למועדון גם בזכיה בתארים מקומיים וגם ביורוקאפ".

ב-2020 אחרי תקופה ארוכה של של תהליך גיור שכלל לימוד בכולל, הוא התגייר בית דין רבני חרדי פרטי של הרב ניסים קרליץ בבני ברק, ובחר לעצמו את השם העברי: "יהושפט בן אברהם". באותה שנה החל את קריירת האימון שלו כעוזר מאמן בברוקלין נטס, כשהמאמן החדש הוא חברו לפיניקס סטיב נאש.