אחרי שחרדים קיצונים תקפו חיילים של חטיבת החשמונאים הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר דיבר היום עם מפקד החטיבה אל"מ אבינועם אמונה: "חציית קו אדום"

אחרי שחרדים קיצונים תקפו חיילים של חטיבת החשמונאים הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר דיבר היום (שני) מוקדם יותר היום עם מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה אבינועם אמונה.

במהלך השיחה הרמטכ"ל הביע את תמיכתו במפקדי ולוחמי חטיבת החשמונאים. הרמטכ״ל אמר לאל"מ אמונה כי כי אלימות כלפי מפקדי וחיילי צה״ל היא חציית קו אדום, ואין לה מקום בחברה הישראלית. כמו כן, הרמטכ"ל הדגיש כי החטיבה ממלאת משימה חשובה, ערכית ומשמעותית וכי צר לו כי דווקא בעת הזו, כאשר צה״ל מצוי בלחימה והעומס על משרתי הסדיר והמילואים כבד, יש מי שבוחרים לפגוע באלה התורמים רבות למדינת ישראל.

עוד באותו נושא 3 חיילים פונו לבית חולים לאחר שחרדים תקפו אותם 23:49 | חדשות סרוגים 4 1 😢

אמש במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה. כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא מוכרים פצועים. דורון קדוש דיווח כי שלושה חיילים פונו לבדיקות במיון בבית החולים.