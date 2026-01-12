אחרי שחרדים קיצונים תקפו חיילים של חטיבת החשמונאים הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר דיבר היום (שני) מוקדם יותר היום עם מפקד חטיבת החשמונאים, אלוף-משנה אבינועם אמונה.
במהלך השיחה הרמטכ"ל הביע את תמיכתו במפקדי ולוחמי חטיבת החשמונאים. הרמטכ״ל אמר לאל"מ אמונה כי כי אלימות כלפי מפקדי וחיילי צה״ל היא חציית קו אדום, ואין לה מקום בחברה הישראלית. כמו כן, הרמטכ"ל הדגיש כי החטיבה ממלאת משימה חשובה, ערכית ומשמעותית וכי צר לו כי דווקא בעת הזו, כאשר צה״ל מצוי בלחימה והעומס על משרתי הסדיר והמילואים כבד, יש מי שבוחרים לפגוע באלה התורמים רבות למדינת ישראל.
אמש במהלך כנס הוקרה להורי מתגייסי חטיבת החשמונאים שהתקיים הלילה בעיר בני ברק, פרצו מספר מפגינים לאולם הכנס במטרה לשבשו. חלק מהמפגינים נהגו באלימות כלפי חיילי ומפקדי החטיבה. כוחות משטרת ישראל הוזעקו למקום תוך זמן קצר על מנת להשיב את הסדר. האירוע הסתיים. צה"ל מגנה בתוקף כל גילוי אלימות כלפי מפקדיו וחייליו. נערכו בדיקות רפואיות למספר משרתי החטיבה בנקודה. לא מוכרים פצועים. דורון קדוש דיווח כי שלושה חיילים פונו לבדיקות במיון בבית החולים.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
אפרים
מדוע המשטרה לא אבטחה את הכנס? הרי כל פעם מרביצים שם לחיילי צה"ל באופן כללי ולחיילים חרדים באופן פרטי? לא פעם, לא פעמיים וגם לא שלוש פעמים קרה דבר כזה?12:48 12.01.2026
טאטע
נו,גם אתם ראיתם כמה "שמרו" עלינו האברכים,אלוצים והתפילות מכל התאונות,פיגועים,מחלות ואסונות אחרים? אז מה אם ליחצנים/עסקנים יש המון תירוצים לזה?זאת הרי פרנסתם!12:41 12.01.2026
טוטו
דתות/כתות הן שטיפות מוח רווחיות בהן עושים מה שהיחצנים/מנהיגים (אימאמים,גואל רצון,רבנים,כמרים וכו) מורים לעשות.12:41 12.01.2026
