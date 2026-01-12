הלך לעולמו בגיל 81 גבי ברקאי, שהוביל את המאבק נגד הריסות העתיקות בהר הבית ופעל לשימור העתיקות שנזרקו מהמקום הקדוש לעם ישראל

אמש (ראשון) הלך לעולמו בגיל 81 גבי ברקאי, שהוביל את המאבק נגד הריסות העתיקות בהר הבית ופעל לשימור העתיקות שנזרקו מהמקום הקדוש לעם ישראל.

הוא נולד בגטו בודפשט שבהונגריה לאליעזר ורחל ברסלאוור, ובשנת 1950 עלתה המשפחה ארצה ועברתה את שמה. ברקאי, שגדל והתחנך בירושלים בגימנסיה העברית רחביה, הקדיש את כל מרצו לחקר עברה של הארץ. לאחר שירותו הצבאי החל את לימודיו בארכאולוגיה ובגאוגרפיה באוניברסיטה העברית, שם גם שימש כעוזר הוראה של פרופ' דוד פלוסר והשתתף בחפירות ההיסטוריות בשושן.

שמו של ברקאי נקשר לעד באחת התגליות החשובות ביותר בתולדות הארכאולוגיה המקראית. במהלך חפירות שניהל בכתף הינום בירושלים (סמוך לכנסיית סנט אנדרוז של היום), חשפה המשלחת בראשותו קבוצת מערות קבורה מסוף ימי בית ראשון.

בתוך המערות התגלה הממצא שהפך לשיחת היום בעולם האקדמי והיהודי: שתי לוחיות כסף זעירות ומגולגלות, ששימשו כקמעות. כשנפתחו הלוחיות, התברר כי חרוט עליהן נוסח "ברכת כהנים", הזהה כמעט לחלוטין לנוסח המופיע בספר במדבר. זוהי עדות כתובה נדירה, מהקדומות ביותר של טקסט מקראי שנמצאו אי פעם.

בשנת 2005, יחד עם הארכאולוג יצחק דבירה, ייסד ברקאי את "פרויקט סינון העפר מהר הבית". המיזם קם כמענה כואב להוצאת עשרות טונות של עפר רווי בעתיקות מהר הבית על ידי הוואקף המוסלמי, ללא כל פיקוח ארכאולוגי. ברקאי לא השלים עם האובדן ההיסטורי ויזם את מלאכת הסינון הקפדנית, שבמסגרתה התגלו אלפי ממצאים מתקופות בית ראשון ושני ועד ימינו, עבודה שהעניקה קול לשרידים שהושלכו.

גבי ברקאי זוכה בפרס ישראל

לצד עבודת השטח, ברקאי היה איש אקדמיה וחינוך מהמעלה הראשונה. הוא לימד דורות של סטודנטים ומורי דרך באוניברסיטאות תל אביב, בר-אילן, בן-גוריון ובמוסדות נוספים. במחקריו תמך בגישה ה"מקסימליסטית", וטען כי ירושלים של ימי בית ראשון הייתה גדולה ומרשימה בהרבה ממה שסברו בעבר, וכללה שכונות מיושבות גם באזור הרובע הנוצרי והמוסלמי של ימינו.

על פועלו רב השנים ועל תרומתו לביצור הקשר ההיסטורי בין עם ישראל לבירתו, זכה ברקאי להוקרה רבה. בשנת 1996 קיבל את פרס ירושלים לארכאולוגיה, ובשנת 2014 הוענק לו פרס מוסקוביץ' לציונות. בשנת 2018 זכה לסגירת מעגל מרגשת כשקיבל את עיטור "יקיר ירושלים", העיר שבה גדל ואת צפונותיה חשף במשך עשורים.

גבי ברקאי ייזכר לא רק כחוקר מבריק וחד עין, אלא כמי שעמד בשער והגן בגופו ובמקצועיותו על אוצרות הרוח והחומר של העם היהודי בארצו.