דני אבדיה תפס את גבו בסיום המשחק וירד פצוע לחדר ההלבשה, כשעוד לא ברורה חומרת הפציעה. במקביל דני וולף עם הישג שיא בקריירה

אבדיה ייעצר דווקא בשיא? הכוכב הישראלי שנמצא בתקופה היסטורית ב-NBA תפס את גבו במשחק הלילה (בין ראשון לשני) וירד פצוע לחדר ההלבשה, כשעוד לא ברורה חומרת הפציעה.

לפני שנפצע הפורוורד קלע 25 נקודות והוסיף 5 ריבאונדים, 4 אסיסטים, שלוש חטיפות וחסימה אחת ב-38 דקות. הבלייזרס נעצרו אחרי חמישה ניצחונות כשהפסידו 123:114 לניו יורק ניקס החזקה וירדו למאזן 21:19.

דני אבדיה מנפץ עוד תקרה: "מפגע חסר בושה'"

הטרייל בלייזרס עדיין במקום התשיעי במערב ומחר בלילה הם יתארחו אצל גולדן סטייט ווריירס שנמצאת מקום אחד מעליהם. חוץ מאבדיה בלטו בקבוצה שיידון שארפ עם 23 נקודות וקיילב לאב עם 21.

הפציעה הגיעה לאחר שאבדיה קפץ לריבאונד. והוא נחת חזרה לקרקע ואחז את גבו התחתון. הוא סימן לצוות והלך לחדר ההלבשה כשהוא מדדה כאוב, אך באופן עצמאי. לאחר המשחק הכוכב אמר: "אני לא ממש מודאג. אני בחור קשוח. אני אהיה בסדר."

העונה דני אבדיה הוא לא הישראלי היחיד בליגה הטובה בעולם. דני וולף הגיע לדאבל דאבל ראשון בקריירת ה-NBA שלו עם 11 נקודות ו-10 ריבאונדים שהם גם שיא קריירה, אך הפסיד עם חבריו בברוקלין נטס 103:98 בגלל ריצת 0:13 של הממפיס גריזליס בסיום המשחק.