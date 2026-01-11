מה צריך כדי להפיק אירוע מדויק? הפקה וליווי, מיתוג ועיצוב, וקינוחים מוקפדים. מדריך עם שלוש בעלות עסק מעולם האירועים

בעידן שבו אירוע הוא הרבה מעבר לאולם ומוזיקה, אלא חוויה שלמה, מרגשת ובלתי נשכחת, בעלי שמחה מחפשים אנשי מקצוע שיודעים לקחת חלום ולהפוך אותו למציאות מדויקת עד הפרט האחרון. מוצגות כאן שלוש בעלות עסק מובילות, שכל אחת מהן פועלת בתחומה ומביאה מומחיות ייחודית לעולם האירועים – החל מהפקה וליווי, דרך מיתוג ועיצוב, ועד קינוחים מוקפדים ומציעה מענה איכותי בסטנדרט גבוה, כזה שמשאיר רושם וממשיך להדהד הרבה אחרי שהאירוע מסתיים.

בר זק – נולדה להפיק שמחות

בר רבקה זק, בת 27 מרעננה, אמא לחמש בנות מתוקות, משלבת חיי משפחה אינטנסיביים עם קריירה תובענית ומלאת תשוקה. במקצועה היא מפיקה ומעצבת אירועי בוטיק, ומעניקה ללקוחותיה מעטפת שירותים מלאה שמאפשרת להם להגיע לאירוע בראש שקט ולשמוח באמת. לצד זאת, היא גם בעלת מותג הפאות "התכלייס", פתרון חדשני לנשים המחפשות מראה טבעי וביטחון יומיומי.

השירות של בר מיועד בעיקר לאמהות עסוקות וגם לכאלו שפשוט רוצות להגיע לאירוע רגועות וליהנות ממנו באמת, בלי לרוץ בין ספקים ובלי להתמודד עם עומס ולחץ מיותרים. התהליך מתחיל בפגישת תיאום חודשים מראש, שבה מוגדרים הקונספט, הצבעים והחלומות של בעלת השמחה, וממשיך בניהול לוגיסטי מלא מול כל הספקים: אולם, קייטרינג, עיצוב, מוזיקה וצילום. ביום האירוע עצמו בר נמצאת בשטח, מטפלת בכל בלת"ם שצץ, ודואגת גם לשירותים משלימים כמו בחירת בגדים, סטיילינג ואפילו תסרוקות – כשהמטרה ברורה: שהאמא תגיע לאירוע כמו מלכה, ותוכל לחוות אותו כאורחת לכל דבר.

המתוקים של ענבל

המתוקים של ענבל מביאים לעולם האירועים קינוחי בוטיק בעבודת יד, מחומרי גלם איכותיים ובכשרות בד"צ העדה החרדית, עם דגש על עיצוב מוקפד וסטייל מדויק. החל מעוגות מעוצבות שהופכות למרכז השולחן, דרך קינוחי כוסות אלגנטיים ועד פטיפורים קטנים וממכרים – כל פריט נבנה בהתאמה אישית לאופי האירוע ולחוויה שרוצים לייצר. כאן כל ביס מרגיש מושקע, וכל קינוח משאיר רושם.

אוונטיו היא הבחירה למי שמחפש אירוע עם נוכחות. לפנק את האורחים, להפתיע את המשתתפים, לרגש את הקהל ולהישאר בטעם של עוד. בר קינוחים מתוקים ופינגר פוד, בשילוב מיתוג אישי מוקפד, יוצרים אירוע מושלם בטאצ' ייחודי ובלתי נשכח. אחד האלמנטים שמייחדים את אוונטיו הוא המיתוג האישי המודפס על הקינוחים עצמם – לוגו, שם או קונספט האירוע, כך שכל פריט על השולחן הופך לחלק מהסיפור והחוויה. המעטפת כוללת מיתוג אישי עד הפרטים הקטנים, בר מתוק ממותג לאירועי פרימיום, בר פינגר פוד מלוח ואלגנטי והשכרת כלים להגשה מכבדת – הכול כדי שירגישו שהשקעתם באמת.

