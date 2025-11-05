כשאנחנו חושבים על הרף של הבת מצווה של הבת שלנו, אנחנו גם חושבים על ההורים שאין להם את אותם משאבים ואפשרויות להרים עבור הבת שלהם את אותו אירוע

הבוקר שוב דיברתי עם אבא מודאג ששיתף אותי שהשנה הם אמורים לחגוג בת מצווה לילדה שלהם. אלא שבמקום להתרגש ולשמוח הוא ואשתו אובדי עצות בגלל שהם יודעים שהם לא מסוגלים לעמוד בהפקות הענק המטורפות של ההורים הראשונים שחגגו כבר בת מצווה לילדות שלהם.

בהתחלה לא הבנתי על מה הוא מדבר ושאלתי: "מה זאת אומרת מטורפות? כולה בת מצווה. שוכרים אולם, כיבוד, שירים ומיצינו לא?"

ואז הוא הסביר לי שאני חי בסרט והיום יש הפקות ענק שכוללות: עיצוב אולם, ומנות מושקעות, בר ובוק ודי ג'יי ואני שומע אותו ולרגע חשבתי שהבת שלו הולכת להתחתן כי זה אשכרה נשמע כמו חתונה…

ובגלל שרצה הגורל וכל חמש הנערות שכבר עשו, נולדו כנראה להורים ששדדו בנק או מגדלים בהצלחה עץ דולרים בחצר הבית שלהם, הילדה שלו בלחץ ובחששות שהיא הולכת באירוע המשמח בחיים שלה להתפדח בגלל שלהורים שלה אין עכשיו 60.000 ש"ח פנויים להוציא על הבת מצווה שלה ומבחינתה כבר לבטל הכול

שאלתי אותו אם הוא ניסה לדבר עם המחנכת והוא ענה לי שכן, אבל לצערה אין לה מה לעשות כי ההשפעה של בית הספר מוגבלת ואנחנו חיים בסופו של דבר במדינה חופשית וכל הורה רשאי לחגוג לילדים שלו איך שהוא רואה לנכון.

תחשבו גם על האחרים

ורק נזכרתי בהורה אחד, אמיד במיוחד ובעל מפעל גדול בירושלים שחגג את הבת מצווה של הילדה שלו באולם ממוצע לגמרי ושמענו מהמחנכת שכל האירוע היה בסימן פשטות גדולה ביותר למרות שכולנו ידענו שמצד המשאבים שלו הוא יכול בקלות להטיס את כל החברות של הבת שלו ליורודיסני.

וכשהתפלאנו בחדר המורים על הפשטות, ענתה המחנכת של בתו שההורים אמרו לה: "כשאנחנו חושבים על הרף של הבת מצווה של הבת שלנו, אנחנו גם חושבים על ההורים שאין להם את אותם משאבים ואפשרויות להרים עבור הבת שלהם את אותו אירוע. אז אנחנו מעדיפים שהאושר והשמחה של הילדה שלנו יגיע בדרך אחרת ולא יהיה סחוט מהדמעות והעצב של הילדות שאין להם".

ובכל פעם שאני שומע על הורים עשירים שמרימים הפקות ענק של שופיני לילדים שלהם ולא חושבים על כל ההשלכות ועל ההרס שהם גורמים בהצבת הסטנדרטים הבלתי אפשריים האלו, אני רק יותר מעריך את ההורים העשירים האלו שידעו שגם אם אתם עשירים כקורח יש דרכים אנושיות יותר לגרום אושר ושמחה לילדים שלך מאשר לדרוך על ילדים שאין להם ועל הדרך גם להעניק לילדים שלהם את המתנה הגדולה ביותר שהם יכולים לתת להם:

מתנת הסולידריות החברתית והרגישות לזולת.

האבא הסכים לפרסום המקרה לתועלת הרבים.

אבינועם הרש, מחנך ומעביר שיחות להורים ונוער. מגיש פינת החינוך ב'כאן מורשת'