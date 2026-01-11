מאגודת הסטודנטים, דרך מועצת העיר חיפה ועד הכנסת – עשרה דברים על הדרך הציבורית והאישית של חברת הכנסת נעמה לזימי

היא התחילה באגודת סטודנטים, עברה דרך מועצת העיר חיפה והגיעה לכנסת. לרגל יום הולדתה של חברת הכנסת נעמה לזימי, אלה עשרה דברים שיעשו סדר בדמות ובדרך שלה, בלי דרמה ובלי פילטרים.

1. ילדות בצפון

נעמה לזימי נולדה וגדלה במגדל העמק – עיר פריפריאלית שמלווה אותה גם בשיח הציבורי. אביה שימש כמנהל בית ספר וסגן ראש העיר, ואמה ניהלה עסק עצמאי. שילוב של חינוך ועצמאות שמלווה אותה עד היום.

2. קצינה במדים

את שירותה הצבאי עשתה כקצינה במשרד הביטחון, ובהמשך שירתה כסרן במילואים בפיקוד העורף.

3. השכלה הומניסטית

בעלת תואר ראשון במדעי המדינה ותואר שני בהיסטוריה של עם ישראל מאוניברסיטת חיפה, ובוגרת תוכנית מנהיגות בעולם היהודי.

4. הכול התחיל מהסטודנטים

עוד כסטודנטית שימשה סגנית יו"ר אגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה, והובילה מאבקים על תנאי לימוד, מילואים והוגנות אקדמית.

5. מחאה חברתית כנקודת מפנה

המחאה החברתית של 2011 סימנה עבורה מעבר מפעילות סטודנטיאלית לפעילות ציבורית רחבה – עם דגש על זכויות עובדים ודיור ציבורי.

6. חיפה כבית פוליטי

ב-2018 נבחרה למועצת העיר חיפה, כיהנה כיו"ר הוועדה לשוויון מגדרי, והייתה מעורבת בנושאי תרבות, רווחה ודיור ציבורי.

7. כניסה לכנסת דרך העבודה

ב-2021 נכנסה לראשונה לכנסת מטעם מפלגת העבודה, ובהמשך נבחרה למקום הראשון בפריימריז של המפלגה לקראת הכנסת ה-25.

8. פעילות פרלמנטרית אינטנסיבית

כח"כית כיהנה בוועדת הכספים, ועדת החינוך, וכיום עומדת בראש הוועדה המיוחדת לענייני צעירים.

9. חוקים ומאבקים

בין היתר הייתה שותפה למאבקים נגד העלאת גיל הפרישה, למניעת פינויים בדיור הציבורי ולקידום זכויות עובדים – לצד חקיקה חברתית שעברה בכנסת.

10. חיים אישיים ושייכות

נשואה ואם לשניים, עברה בשנים האחרונות מחיפה לחולון. מגדירה את עצמה כסוציאל-דמוקרטית, פמיניסטית, ציונית ומסורתית.