פודקאסט חדש בסרוגים: תשעה קבין – נשים. יוזמות. חינוך – בהגשת גבריאל יואלי. הפוקדאסט – כשמו עוסק ביוזמות, בחינוך ובעיקר בשיח בין נשים, על איך להוביל להצלחה ובפרק 3 מתארחת מורן שמואלוף.

פרק 3: עם מורן שמואלוף – כשעוצמה נשית יוצרת שינוי

בפרק 3: מתארחת מורן שמואלוף – בעלת חברה לייעוץ תקשורתי והפקות ויו"רית מקדמות שוויון מגדרי ארצי.

אחד הנושאים העולים שוב ושוב בעולם החינוך הוא סוגיית השוויון המגדרי.

בפרק זה, מורן מספרת כיצד גילתה במסגרת תפקידה כיו"ר הפורום, שנשים יכולות ליצור יחד שינוי משמעותי ולהוביל חקיקה למען נשים, כאשר הן מצליחות לגשר על פערים אידיאולוגיים ופוליטיים.

בנוסף, כאשת תקשורת בעצמה, מורן משתפת באתגרים העומדים בפני נשים בעולם זה, מספרת כיצד היא צולחת אותם וכיצד היא רותמת את הניסיון הנרחב שלה לטובת חברת הייעוץ שהקימה. מורן בחרה להתמקד ביצירת חיבורים, מתוך הכרה בערך המשמעותי שיש לנשים – וגם לגברים – להציע, מתוך תפיסה שהאחד אינו צריך לבוא על חשבון האחר.

