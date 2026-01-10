במסר ישיר וחסר תקדים בחריפותו להנהגה האיראנית, הבהירו בכירי הממשל בוושינגטון כי כללי המשחק השתנו. "זה לא ממשל אובמה. אנו עומדים מאחורי העם האיראני" כתב לינדזי גרהאם מקרובו של טראמפ

ארצות הברית מסמנת הערב קו אדום בוהק מול הרפובליקה האיסלאמית. בסדרת מסרים מתואמת שיצאה מוושינגטון, הבהיר הממשל האמריקני כי הניסיונות של המשטר בטהראן לדכא את המחאות העממיות ייתקלו בתגובה אמריקנית נחרצת.

המשפט המהדהד ביותר יצא מכיוונו של הסנאטור הבכיר ומקורבו של הנשיא, לינדזי גרהאם, שפנה ישירות לראשי המשטר: "להנהגת המשטר: האכזריות שלכם נגד העם האיראני הנהדר לא תעבור ללא תגובה".

הדברים נאמרו כתגובה להודעה של מזכיר המדינה, מרקו רוביו, שהצהיר מוקדם יותר כי "ארצות הברית תומכת באנשים האמיצים של איראן". הנשיא דונלד טראמפ בחר להדהד את המסרים הללו בחשבונו הרשמי, צעד שנותן לדברים תוקף של מדיניות נשיאותית רשמית.

בציוץ החריף, גרהאם לא הסתפק באיומים, אלא השתמש ברטוריקה קשה במיוחד כשהוא מכנה את אנשי המשטר "נאצים דתיים", ומדגיש את ההבדל התהומי בין המדיניות הנוכחית לזו של העבר: "זהו ממש לא 'ממשל אובמה' בכל הנוגע לעמידה מול האייתוללה", כתב.

"Make Iran Great Again"

מעבר לאיום הצבאי או הדיפלומטי המרומז, הממשל האמריקני מציג אסטרטגיה של הפרדה ברורה בין העם למשטר. השימוש של גרהאם וטראמפ בפרפרזה על סיסמת הבחירות האמריקנית – "להפוך את איראן לגדולה שוב" מאותת למפגינים ברחובות טהראן כי וושינגטון רואה בהם שותפים לדרך, ומעוניינת בשינוי עמוק באופי המדינה.

עבור המשטר האיראני, המסר מוושינגטון ב-2026 ברור: עידן ההכלה הסתיים, וארצות הברית מוכנה להתעמת עם "הברוטאליות" של המשטר באופן ישיר.