אחרי הפלה כואבת, חודשים של תפילות ואמונה, בר כהן ואליאב טעטי שהכירו בתוכנית האח הגדול מקבלים בהתרגשות את בנם הראשון המשותף

אחרי דרך ארוכה, לא פשוטה ורוויית תפילות בר כהן ואליאב טעטי חובקים ילד משותף ראשון. בני הזוג בישרו בסוף השבוע על לידת בנם, רגע של אושר גדול שמגיע לאחר מסע אישי ומרגש במיוחד.

השניים קיבלו בהודיה לעולם בן ראשון משותף. עבור בר מדובר בילד שני, ועבור אליאב זהו ילד ראשון, רגע שמסמן התחלה חדשה ומלאת אור עבור המשפחה הצעירה.

כזכור, לפני כחמישה חודשים בלבד שיתפו בר ואליאב את הציבור בבשורה מרגשת אחרת, כאשר הודיעו כי הם מצפים לילדם הראשון יחד. ההודעה הגיעה זמן קצר לאחר חתונה נוצצת ומתוקשרת, אך גם אחרי תקופה מאתגרת במיוחד, שכללה הפלה כואבת שבר בחרה לשתף בה בגלוי.

בפוסט אישי ומרגש כתבה אז בר: ״מאחרי מסע שלא היה פשוט לא להגיע, ולא להישאר. מסע של המתנה, של בדיקות, של רגעים שהלב רק חיכה לשמוח. ובתוך כל הקושי נשארנו אנחנו מלאים באמונה בה׳ יתברך. אז למי שעדיין בדרך אתם לא לבד. ‘תחל שנה וברכותיה’ בעזרת השם בבריאות ובידיים מלאות לנו ולכולם. אמן. מתרגשים, אמא, אבא וליאו״.

בר ואליאב הכירו בבית ״האח הגדול״ בשנת 2022, ומאז לא נפרדו. הזוגיות שנרקמה לעיני כל המשיכה גם מחוץ לבית המפורסם, ושנתיים לאחר מכן נישאו השניים בחתונה חגיגית ומתוקשרת, שהיוותה סגירת מעגל מרגשת לסיפור האהבה שלהם.

אולם בשנת 2023 חוו השניים משבר אישי כואב, כאשר ההיריון הראשון הסתיים בהפלה. בר שיתפה את הקושי והכאב בכנות, והזוג יצא מאז למסע מורכב של המתנה, בדיקות ותקווה גדולה.

כעת, לאחר חודשים של תפילות ואמונה, מגיע הרגע המיוחל: התינוק נולד, והלב מתמלא. הבשורה המרגשת לא רק משמחת את מעריצי התוכנית והזוג, אלא גם מעניקה חיזוק ותקווה לזוגות רבים המתמודדים עם אתגרים דומים.