אחרי אהבה שנולדה ב״האח הגדול״, חתונה נוצצת ואתגרים לא פשוטים בדרך – בר כהן ואליאב טעטי חושפים בהתרגשות: הם מצפים לילד ראשון ופותחים את השנה החדשה בבשורה מרגשת

אחרי שהכירו לעיני כל בבית ״האח הגדול״, התאהבו והמשיכו את הקשר גם מחוץ למסך – בר כהן ואליאב טעטי ממשיכים לכתוב את סיפור האהבה שלהם. לאחר חתונה נוצצת ולא מעט אתגרים בדרך, כולל הפלה כואבת שברכה שיתפה בגלוי, היום הם סוף סוף מבשרים את הבשורה המרגשת: השניים מצפים לילדם הראשון יחד.

"בתוך כל הקושי נשארנו אנחנו מלאים באמונה בה' יתברך"

בפוסט אישי כתבה בר: ״מאחרי מסע שלא היה פשוט – לא להגיע, ולא להישאר. מסע של המתנה, של בדיקות, של רגעים שהלב רק חיכה לשמוח. ובתוך כל הקושי נשארנו אנחנו מלאים באמונה בה' יתברך. אז למי שעדיין בדרך – אתם לא לבד. 'תחל שנה וברכותיה' בעזרת השם בבריאות ובידיים מלאות לנו ולכולם. אמן. מתרגשים – אמא, אבא וליאו״.

אהבה גדולה, דרך לא פשוטה

בר ואליאב הכירו בבית המפורסם בשנת 2022, ומאז לא נפרדו. שנתיים לאחר השניים נישאו בחתונה מתוקשרת וחגיגית, שהיוותה סגירת מעגל לזוגיות שנולדה לעיני כל. אולם בשנת 2023 הם חוו רגע קשה, כשההיריון הראשון הסתיים בהפלה כואבת – חוויה שבר שיתפה בה באופן גלוי. מאז, יצאו למסע מורכב של המתנה, בדיקות ותקווה גדולה.

הבשורה שכולם חיכו לה

כעת, לאחר מסע של המתנה ותפילות, מגיעה הבשורה המרגשת: בר כהן בהיריון. הבשורה לא רק נוגעת ללב מעריצי התוכנית והזוג, אלא גם מעניקה תקווה וחיזוק לזוגות אחרים שעוברים תהליכים דומים.