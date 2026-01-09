יום אחרי הודעת הצבא הלבנוני על סיום פירוז חיזבאללה מנשק, כוחות צה"ל החלו בגל תקיפות נוסף נגד מטרות של ארגון הטרור במספר מרחבים ברחבי לבנון

גל תקיפות נוסף: דובר צה"ל אישר כי כוחות צה"ל תוקפים כעת (שישי) מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון. זהו היום השלישי ברציפות שבו חיל האוויר תוקף בלבנון.

כזכור, אמש דווח כי כוחות צה"ל חיסלו את המחבל עלאא' חוראני בתקיפה שבוצעה במרחב זיתא שבדרום לבנון. חוראני היה מפעיל רחפנים של חיזבאללה, אשר עסק בניסיונות שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור במרחב.

"במהלך המלחמה, עסק המחבל בשיקום תשתיות, הפעלת כוח וניסיונות איסוף מודיעין על כוחות צה״ל במרחב" נמסר. "פעילותו של המחבל היוותה הפרה של ההבנות בין ישראל לבנון. צה"ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום ולהגן על מדינת ישראל".

עוד באותו נושא משרד החוץ חושף: כך חיזבאללה מתחמש מתחת לאף של לבנון 15:40 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

התקיפות הנוכחיות של צה"ל מגיעות אחרי שצבא לבנון פרסם אמש הודעה בה נטען כי הסתיים פירוז חיזבאללה מנשק מדרום לליטאני. בהודעה נמסר כי השלב הראשון בתוכנית כבר הושלם, וכלל הרחבת נוכחות צבאית, אבטחת אזורים מרכזיים וביסוס שליטה מבצעית בשטחים שבאחריות הצבא מדרום לנהר. עוד נאמר כי פעילות צבא לבנון באזור נמשכת גם בימים אלה, בין היתר לצורך טיפול בתחמושת שלא התפוצצה ותשתיות תת-קרקעיות, במטרה לייצב את המצב הביטחוני.

עם זאת, בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיבו לטענות ואמרו כי "הסכם הפסקת האש שגובש על ידי ארה"ב בין ישראל ללבנון קובע בבירור כי יש לפרק את חיזבאללה מנשקו לחלוטין. זה הכרחי לביטחונה של ישראל ולעתידה של לבנון. המאמצים שנעשו לשם כך על ידי ממשלת לבנון וכוחות הביטחון הלבנוניים הם התחלה מעודדת, אך הם רחוקים מלהספיק, כפי שמעידים מאמצי חיזבאללה להתחמש מחדש ולבנות את תשתית הטרור שלו בתמיכה איראנית".