שלושה נערים תושבי יהודה ושומרון נעצרו בחשד לאירועי האלימות אמש (חמישי) בשומרון מעצרם של השלושה בני 15-18, הוארך לבקשת המשטרה.
הנערים נעצרו אתמול בידי כוחות צה"ל לאחר מרדף רגלי, לאחר שעל פי החשד הציתו כלי רכב ומשתלה ופצעו שני בני אדם באורח בינוני (עפ״י גורמי הרפואה).
בחיפוש ברכב שנערך על ידי כוחות המשטרה מתחנת אריאל נתפסו אמצעי תקיפה. החשודים הועברו לחקירה ביחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון.
כאמור הם בית המשפט נעתר לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרם של שלושת החשודים בגילים 15-18 תושבי יהודה ושומרון לצורך המשך החקירה.
מהמשטרה וצה"ל נמסר: "משטרת ישראל וצה"ל רואים בחומרה רבה מקרי אלימות והצתה המסכנים חיי אדם ופוגעים בביטחון הציבור, וימשיכו לפעול בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים ולשמירה על הביטחון והסדר באזור".
