רובנו לא מתעוררים בבוקר עם מחשבות על מונחים משפטיים של הביטוח הלאומי, אבל מתברר שיש מילה אחת שחשוב מאוד להכיר כדי לא לאבד זכויות כספיות משמעותיות: "תקופת אכשרה".
בפוסט הסברה חדש של הביטוח הלאומי, מנסים בארגון לפשט את המושג ולהסביר מדוע הוא קריטי לכל עובד ועובדת בישראל. בשפה פשוטה, תקופת אכשרה היא הזמן שבו עבדתם ושילמתם דמי ביטוח לאומי כחוק. הזמן הזה הוא למעשה ה"ביטוח" שלכם – הוא זה שקובע האם תהיו זכאים לקצבאות השונות ובאיזה היקף.
למה זה כל כך חשוב?
האכשרה היא הבסיס לחישוב הזכויות שלכם בעתיד. ללא צבירה של תקופה מינימלית (המשתנה מקצבה לקצבה), ייתכן ותמצאו את עצמכם ללא מענה כלכלי ברגעי משבר או שינוי בחיים.
הזכאויות המושפעות מתקופת האכשרה כוללות בין היתר:
דמי לידה: המאפשרים ליולדת תקופת התאוששות וטיפול ברך הנולד.
דמי אבטלה: רשת ביטחון למי שאיבד את עבודתו.
קצבת אזרח ותיק: הבטחת הכנסה בגיל הפרישה.
קצבת שאירים: סיוע למשפחה במקרה של אובדן המפרנס.
בביטוח הלאומי מדגישים כי ככל שתקופת האכשרה נצברת בצורה מסודרת ורציפה, כך נשמרות הזכויות המגיעות לכם. ההמלצה היא לעקוב ולוודא כי דמי הביטוח משולמים כסדרם – בין אם על ידי המעסיק ובין אם באופן עצמאי – כדי להבטיח שהזכויות שלכם יהיו שם עבורכם בדיוק כשתצטרכו אותן.
