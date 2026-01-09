בגזרת המהדורות המרכזיות, חדשות 12 מובילה בבטחה עם 15.2%. המפתעה הגדולה נרשמת בקרב על המקום השני, שם חדשות 14 מתייצבת עם 7.8% – נתון גבוה משמעותית מחדשות 13 שהסתפקה ב-5.7% ומחדשות 11 שקיבלה 3.2% בלבד. ערוץ i24News הצעיר רושם 0.5%.

פריים טיים: עובדה מול הפטריוטים

ברצועת הפריים טיים, "עובדה" (קשת 12) רשמה את הנתון הגבוה של הערב עם 15.8%. מולה, "הפטריוטים" בערוץ 14 ממשיכה להציג נתונים חזקים עם 7.8%. ברשת 13, התוכנית "האמריקאים" הניבה 4.2% ו"האחוזון העליון" בכאן 11 קיבלה 3.5%.

המהדורה המוקדמת: ברדוגו ואילה חסון

גם בשעה 19:00 נרשמה תחרות צמודה. בעוד המהדורה המוקדמת של קשת 12 מובילה עם 10.1%, "סופשבוע עם ברדוגו" בערוץ 14 רושם הישג נאה של 6.2%, כשהוא עוקף את "אזור בחירה" של רשת 13 (5.7%). אילה חסון בכאן 11 קיבלה 3.1%, ודניאל רוט אבנרי ב-i24News רשמה 0.4%.

סיכום הלילה: דוח מצב מול הצינור

ברצועת הלייט נייט, "דוח מצב" (קשת 12) מובילה עם 9.4%. חדשות הלילה בערוץ 14 שמרו על יציבות עם 4.2%, בעוד "הצינור" ברשת 13 נחלשה ל-2.9%. חדשות הלילה של כאן 11 סגרו את הרשימה עם 1.8%.