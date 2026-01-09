הסטטוס קוו של השנים האחרונות נשמר גם אמש בכל מה שקשור להרגלי הצפייה של הישראלי, כשקשת 12 וערוץ 14 ממשיכים להוביל באחוזי הרייטינג. עם זאת, הפער הגדול בין הערוצים לטובת קשת 12 נשמר לאורך כל הערב, בעיקר במשבצת הפריים טיים, שם אילנה דיין ועובדה הביסו את ינון מגל והפטריוטים.
בגזרת המהדורות המרכזיות, חדשות 12 מובילה בבטחה עם 15.2%. המפתעה הגדולה נרשמת בקרב על המקום השני, שם חדשות 14 מתייצבת עם 7.8% – נתון גבוה משמעותית מחדשות 13 שהסתפקה ב-5.7% ומחדשות 11 שקיבלה 3.2% בלבד. ערוץ i24News הצעיר רושם 0.5%.
פריים טיים: עובדה מול הפטריוטים
ברצועת הפריים טיים, "עובדה" (קשת 12) רשמה את הנתון הגבוה של הערב עם 15.8%. מולה, "הפטריוטים" בערוץ 14 ממשיכה להציג נתונים חזקים עם 7.8%. ברשת 13, התוכנית "האמריקאים" הניבה 4.2% ו"האחוזון העליון" בכאן 11 קיבלה 3.5%.
המהדורה המוקדמת: ברדוגו ואילה חסון
גם בשעה 19:00 נרשמה תחרות צמודה. בעוד המהדורה המוקדמת של קשת 12 מובילה עם 10.1%, "סופשבוע עם ברדוגו" בערוץ 14 רושם הישג נאה של 6.2%, כשהוא עוקף את "אזור בחירה" של רשת 13 (5.7%). אילה חסון בכאן 11 קיבלה 3.1%, ודניאל רוט אבנרי ב-i24News רשמה 0.4%.
סיכום הלילה: דוח מצב מול הצינור
ברצועת הלייט נייט, "דוח מצב" (קשת 12) מובילה עם 9.4%. חדשות הלילה בערוץ 14 שמרו על יציבות עם 4.2%, בעוד "הצינור" ברשת 13 נחלשה ל-2.9%. חדשות הלילה של כאן 11 סגרו את הרשימה עם 1.8%.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
יאיר
הכל פייק. נראה כשהנתונים יהיו נתוני אמת ...09:57 09.01.2026
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר